Trauma ca punct de ruptură și început

În plan psihologic, trauma reprezintă o ruptură în continuitatea vieții, un moment în care identitatea, siguranța și sensul sunt zdruncinate.

Pentru Mihai Neșu, accidentul care i-a schimbat radical viața a fost un astfel de moment. Dintr-o existență activă, construită în jurul performanței sportive, a fost aruncat într-o realitate a limitărilor fizice și a dependenței.

Primele etape de după accident au fost pentru el dominate de șoc, negare și furie. Și nu a reușit atunci să integreze experiența dureroasă în propria poveste de viață.

Călătoria interioară: de la luptă la acceptare

Din interviul video care însoțește acest articol reiese un proces psihologic esențial: trecerea de la rezistență la acceptare. Acceptarea nu înseamnă resemnare, ci o formă de reconciliere cu realitatea, un punct din care începe reconstrucția.

Și, așa cum spune Mihai, întoarcerea către spiritualitate, renașterea prin credință.

Liniștea și bucuria din lucrurile mici, ancorele lui din viață

Lucrurile care îi aduc liniște și recunoștință lui Mihai Neșu includ momentele de reflecție și rugăciune, interacțiunea cu copiii și familiile pe care le sprijină, conștientizarea progresului, oricât de mic și bucuria că poate fi de ajutor.

În loc să rămână captiv durerii, Mihai Neșu a ales să o transpună într-un scop mai mare decât sinele.

Proiectul său, Centrul de recuperare Sf. Nectarie de la Oradea, nu este doar o inițiativă socială, ci o expresie a sensului reconstruit.

A ajuta pe alții devine, astfel, o formă de vindecare personală.

