Localitățile Poieni și Aleșd sunt situate în nord-vestul României, de-a lungul culoarului format de râul Crisul Repede, pe traseul care leagă municipiile Cluj-Napoca și Oradea (urmând drumul național DN1 / E60 și calea ferată 300).

Lotul 3 are o lungime de 52,74 kilometri, fiind executat de asocierea FCC Construcción (Spania) – Gülermak (Turcia). Contractul, în valoare de peste 2,1 miliarde de lei, fără TVA. El a fost semnat la 10 noiembrie 2022 și prevedea 6 luni pentru proiectare, urmate de 36 de luni pentru execuția lucrărilor.

La începutul lunii iulie 2026, Lotul 3 Poieni – Aleșd are un stadiu fizic de doar 26%, potrivit Ziua de Cluj. În ultima lună, lotul 3 a avansat de la 19,69% la 26%, cea mai mare creștere lunară înregistrată de constructor de la începutul contractului.

Imagini video cu lucrările de pe Lotul 3 Poieni – Aleșd au fost filmate pe 16 iulie, fiind publicate ulterior pe YouTube.

Constructorul a schimbat viteza pe șantier, după aproape trei ani de stagnare relativă. Se lucrează acum pe toate fronturile: infrastructură feroviară, electrificare, poduri, tuneluri și modernizarea stațiilor pentru călători.

Această accelera vine în contextul apropierii termenului PNRR de la sfârșitul lunii august, care prevede atingerea unui nivel de 50% pentru componenta șină-traversă pe lotul 3.

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