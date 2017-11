CALENDAR CREȘTIN ORTODOX 11 noiembrie. Superstiţii şi obiceiuri de Sfântul Mina

Superstiţii şi obiceiuri de Sfântul Mina. Sâmbătă, 11 noiembrie, în CALENDARUL CREȘTIN ORTODOX este pomenit SfântulMina, considerat protectorul păgubiţilor.

Prăznuit la 11 noiembrie, Sfântul Mina s-a născut în apropiere de Memphis, străvechea capitală a faraonilor. A trăit în timpul împăraţilor romani Diocletian şi Maximian. Rămâne orfan pe când era copil. Tatăl i-a murit când avea 11 ani, iar mama sa a murit la doar trei ani după acesta. Ajunge în armata imperială, însă, la 23 februarie 303, când Diocletian a emis primul edict de persecutare a creştinilor, părăseşte armata şi se retrage în deşert, dedicându-se vieţii ascetice.

Cei care au pierdut bani sau bunuri, dar și cei care vor să îndepărteze gândurile şi faptele rele ale duşmanilor îi pot cere ajutorul Sfântului Mina.

La biserica Sfântul Mina-Vergu din București, unde se și păstrează fragmente din moaștele Sfântului, femeile merg pe 11 noiembrie cu lumânări și le lipesc de sfeşnice cu capătul pe care de obicei îl aprind. Se crede că astfel vor schimba gândurile duşmanilor.

Fetele urmează şi ele acelaşi ritual în speranţa că inimile celor doriţi se vor întoarce spre ele. Credincioşii se pot închina la moaştele Sfântului Mucenic Mina în Bucureşti, Iaşi şi Suceava.

Credinţa populară spune că această zi este respectată şi de hoţi, dar şi de păgubiţii care îi cer Sfântului Mina ajutor la prinderea tâlharilor.

Tot în această zi se plătesc sărindare şi acatiste pentru măritiş, pentru împlinirea blestemelor şi aflarea unor taine.

„Preasfinte și întru tot lăudat Mare Mucenic Mina, de minuni făcătorule, primește această rugăciune de la mine, nevrednicul robul tău, căci către tine, ca la un adevărat izvor de tămăduiri și grabnic folositor cu lacrimi fierbinți ma rog ție. Vezi, sfinte, paguba mea, vezi sărăcia și ticăloșia mea, vezi bubele și rănile trupului și sufletului meu! Mă rog ție, Sfinte Mina, grăbește-te a mă ajuta cu neincetatele și sfintele tale rugăciuni. Ia aminte la suspinele mele si nu ma trece cu vederea, că știu, Sfinte al lui Dumnezeu, că ai pătimit munci grele și chinuri înfricoșătoare pentru dragostea lui Hristos, dar prin acele suferinte astazi vietuiesti luminat si ai aflat dar de Dumnezeu. Fiindca ne-am incredintat ca si dupa mutarea ta din viata aceasta trecatoare, cine a nazuit la sfanta biserica ta si cu credinta ti s-a rugat nu a ramas neajutat. Ca cine te-a chemat pe tine intru ajutor si nu l-ai auzit? Sau cine te-a chemat pe tine, de minuni facatorule, si tu l-ai trecut cu vederea? Sau cui, in pagube fiind si alergand spre ajutorul tau, nu i-ai descoperit paguba lui? Minunile si ajutorul tau m-au facut si pe mine sa alerg la ajutorul tau, să cred ca la orice facere de bine esti gata ajutător și grabnic folositor. Și eu acum, fiind scârbit și în pagubă, alerg către tine cu credință și cu lacrimi, îngenunchind, mă rog ție, Sfinte și Mare Mucenic Mina, ca să te rogi lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru mine păgubașul și scârbitul, celui ce n-a trecut cu vederea rugaciunea ta cea muceniceasca, ci te-a ascultat si te-a intarit si te-a primit in cerestile locasuri. Roagă-te ca sa fiu si eu ajutat si miluit pentru rugaciunile tale, si din pagube si necazuri izbavit, ca sa laud si bine sa cuvantez si sa slavesc intru tot laudatul si preaputernicul nume al Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.”