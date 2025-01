În startul live-ului de o oră și un minut, Călin Georgescu a fost prezentat drept „câștigătorul alegerilor prezidențiale, care se alătură lui Alex Jones pentru a discuta despre lovitura de stat NATO/ UE din România.

„E un precedent periculos nu doar pentru România, ci pentru întreaga lume. Au distrus democrația. România se află într-o stare de revoluție, pentru că mii și mii de oameni ies zilnic pe străzi. Oamenii știu că a fost o lovitură de stat, la ordin din afară, implementat de sistemul globalist și oligarh din România”, a declarat fostul candidat independent la prezidențiale, care s-a intitulat „un președinte al oamenilor, pentru oamenii din România”.

„Sunt mândru că fac parte din națiunea română, că sunt român, dar trebuie să avem grijă și de omenire. Cred că România a demonstrat în ultima lună, e o lună de la lovitura de stat din decembrie, că nu ne jucăm, că ne cerem înapoi libertatea și democrația. Credem în Dumnezeu și în pământul nostru și cred că e un precedent pentru toate statele care vor să fie libere”, a continuat el.

Georgescu și-a exprimat, de asemenea, speranța că Donald Trump va interveni în situația din România duipă ce va fi învestit: „Ne uităm la președintele Trump pentru a acționa în legătură cu această situație, pentru a da pretutindeni semnalul real că marea schimbare a început deja”.

El a susținut că Uniunea Europeană și NATO ar dori să prelungească conflictul din Ucraina. „UE este brațul politic al globaliștilor și NATO este cel militar. Sunt disperați că cineva ca mine va opri războiul din Ucraina”.

Georgescu a insistat „că nu am de-a face nimic cu Rusia, cunosc câțiva oameni de acolo, oameni de știință, nu politicieni”.

Candidatul la prezidențiale a sugerat că secretarul general al NATO, Mark Rutte, ar încerca să declanșeze Al Treilea Război Mondial prin intermediul României: „Domnul Rutte a încercat să-și impună regulile și să impună Al Treilea Război în Ucraina via România”.

„Situația din Europa e foarte dificilă acum, pentru că s-au investit mulți bani în acest război. Dar valul vine. Am văzut situația din Austria, din Croația… E important că valul vine și va fi un efect de bulgăre nu doar în Europa, ci în toată lumea. Sper ca Trump să ia acțiune de îndată ce este confirmat în funcție”, a subliniat Georgescu.

„Vor să impună și să pornească Al Treilea Război în Ucraina, iar poarta de acces e România. Doar din România se poate controla situația din Ucraina. Dar poporul a băgat frica în sistem. Nu au crezut că oamenii pot controla situația și că se pot impune pentru a-și obține libertatea”, a adăugat Georgescu.

„Au numai sclavi în poziții de putere, de altfel sunt foarte puțini lideri în lume acum, în România sunt doar marionete, iar acum vor să impună Al Treilea Război în Ucraina via România”, a insistat Georgescu.

BREAKING EXCLUSIVE: Globalists' Staged Coup Against Rightful President Of Romania EXPOSED—



Romanian Presidential Election Winner Călin Georgescu Joins Alex Jones To Discuss The NATO/EU Coup That Has Overthrown His Country@CG_Romania



» LIVE X STREAM:https://t.co/TfBhaVOop7 pic.twitter.com/ahQKXy22ho