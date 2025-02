Deranjată de boicotul anunțat de Călin Georgescu pe 10 februarie 2025, când i-a îndemnat pe români să nu meargă în supermarketurile din țară, ci să cumpere doar produse de la producătorii români, Dana Budeanu a dezvăluit că l-a văzut pe politician de unde își face, de obicei, cumpărăturile.

Potrivit celor spuse de vedetă, Călin Georgescu merge, de obicei, la un magazin din Floreasca în care se vând produse din Italia, iar prețurile nu sunt deloc ieftine. Printre altele, Dana Budeanu amintește și de posibilitatea vehiculată în mediul online ca politicianul să fie ofițer acoperit al unui serviciu secret românesc.

Iată mai jos ce a scris Dana Budeanu pe Facebook despre Călin Georgescu:

„Răspuns pentru Mesia pă cal. Bună seara, domnule Georgescu și colegilor de la SIE. Când dumneavoastră împreună cu colegii de la SIE mergeați pe la mănăstiri cu japca, să vorbiți oamenilor, când făceați planuri de campanie, pe ce cal să mai călăriți, cum să mai faceți cu ieșirile prin piețe, atunci, în anii aceia, acum 2-3 ani, eu am fost prima voce publică, cu impact, din România, care zi de zi, an de an, târg de târg, producător de producător român, am susținut, urlat, promovat, inițiat: «Cumpără românește». Eu singură.

Producătorul român e bine. Există, firește, ca în orice domeniu și orice țară, oriunde pe glob, producători care au succes, producători care nu au succes, unii care se țin de treabă, alții care nu, producători ajutați care apreciază efortul statului, alții care nu. Atâta timp cât unul reușește să facă bine, înseamnă că se poate. Ideea ipocrită despre supermarketurile care nu vând ieftin și de ce nu vând ieftin alea românești… înseamnă că habar nu aveți ce înseamnă economia de piață în general.

Niciun supermarket de pe glob nu poate să facă ce ați spus dumneavoastră. E un cretinism. Chestia asta cu să nu mai mergem la supermarketuri să cumpărăm brânză Philadelphia… Dumneavoastră cumpărați de la Grano, magazin cu produse alimentare italienești din cartierul Floreasca, unul dintre cele mai scumpe din București. Că v-am văzut eu. De ce nu cumpărați numai telemea, salam săsesc, iaurt românesc? Pentru că este o ipocrizie, de-aia. Putem să cumpărăm ce vrem noi.

Mesajele dumneavoastră sunt niște tâmpenii. Fiecare om este liber să cumpere ce vrea el. Și-n America, și-n Franța. Poate ăia din Franța vor și ei să mănânce zacuscă. Și noi când mergem în Austria poate vrem să mâncăm niște cârnat. Putem să mâncăm și în România wurst. Dumneavoastră ați mâncat ani de zile wurst prin Austria. Ați mâncat în Austria telemea românească cu slănină? Nu. De ce? Pentru că este o ipocrizie și o temă falsă, imbecilă.

Producătorul românesc este excepțional, vinde, se dezvoltă pe an ce trece, este foarte apreciat de români, este promovat. Nu este adevărat deloc că toate reclamele sunt doar la produse străine. Trăiți pe altă planetă. Dați și dumneavoastră pe televizor, nu mai stați doar în el. Toate produsele românești sunt promovate. A crea teme false într-o țară mult prea frumoasă pentru o politică așa cum promovați, mult prea urâtă, oribilă, dominată doar de ură, este doar o ipocrizie mizerabilă.

Suntem o țară de oameni extraordinari, cu bune, cu rele. Și relele-s frumoase, că dup-aia vin bune, și tot așa. Despre producătorul român vă invit să nu mai vorbiți în viața dumneavoastră, pentru că habar nu aveți. Nimic”.

