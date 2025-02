În timpul Conferinței de securitate de la Munchen, liderul de la Kiev a susținut că Rusia are de gând să desfășoare 15 divizii, totalizând între 100.000 și 150.000 de soldați, în principal în Belarus, conform unui jurnalist al sursei citate prezent la eveniment.

În timp ce Ucraina ar fi vizată, Zelenski a avertizat că forțele rusești s-ar putea deplasa spre Polonia sau țările baltice, ceea ce ar ridica îngrijorări cu privire la un conflict mai larg cu NATO.

„Pe baza tuturor informațiilor pe care le-am adunat de la serviciile de informații și din alte surse, cred că el (n.red- președintele rus Vladimir Putin) se pregătește de război împotriva țărilor NATO anul viitor”, a spus președintele ucrainean, adăugând și că „nu poate fi 100% sigur”.

„Ar putea merge spre Polonia sau țările baltice”

„La fel ca în 2022, ar putea avansa spre Ucraina sau ar putea merge spre Polonia sau țările baltice. Și cred că aceasta este ideea lui. Dumnezeu să ne binecuvânteze, îl vom opri pe acest nebun”, a mai afirmat Zelenski.

Într-un interviu acordat miercuri, 12 februarie, ziarului britanic The Guardian, președintele ucrainean a susținut că securitatea Europei depinde de rezistența Kievului.

Conform acestuia, Ucraina dispune de 110 brigăzi, în timp ce Rusia are 220 de brigăzi și are în plan să ajungă la 250 în acest an. Europa are doar aproximativ 82 de brigăzi de luptă.

Armata Ucrainei este formată din 880.000 de soldați, însărcinați cu apărarea întregii țări împotriva celor 600.000 de soldați ruși desfășurați în anumite zone, a mai precizat președintele ucrainean.

Amintim că Volodimir Zelenski a anunțat joi seară, 13 februarie, că orice negociere cu Vladimir Putin necesită o poziție unită a Ucrainei, Europei și Statelor Unite și a subliniat, pe platforma X, că nu va accepta un acord de pace între Washington și Moscova fără participarea Kievului.

