„Desecretizarea demonstrează din plin următorul lucru, ca au convocat CSAT pentru un candidat care nu are voie sa intre, de fapt poporul român, nu are voie să intre în turul final al alegerilor și să câștige. Dreptatea lui Dumnezeu nu coincide cu dreptatea oamenilor, ei asta nu înțeleg, poporul român s-a trezit în conștiință… Sunt numai invenții, mai au să zică că am fost la Dallas când a murit Kennedy!”, a declarat candidatul suveranist.

TikTok că l-a promovat intens pe Călin Georgescu în ultimele zile ale campaniei electorale și că a primit de la el 381.000 de dolari, potrivit informațiilor prezentate de SRI, SIE și MAI în ședința CSAT din 28 noiembrie 2024.

Campania electorală a lui Călin Georgescu ar fi fost finanțată cu 1 milion de dolari de un „donator”, din umbră, pe nume Bogdan Peșchir. În plus, potrivit notei de informare a MAI, Călin Georgescu este asociat și cu un șef de clan interlop care „a condus o campanie de promovare pe platforma TikTok a candidatului în cauză”.

Ascensiunea acestuia în sondajele de opinie a fost determinată de o campanie coordonată de creştere a popularității, amplificată cu 2 săptămâni înainte de data scrutinului, în special pe platforma TikTok, care a reuşit să îi asigure victoria în primul tur, cu 22,94%.

Acesta se afla la un nivel de notorietate foarte scăzut cu câteva săptămâni înainte de scrutin. În sondaje din perioada 30 octombrie 5 noiembrie asupra intenției de vot, candidatul candidatul suveranist era cotat la sub 1%. În sondaje din perioada 15-20 noiembrie, acesta a fost clasat pe locul 6, cu 6.2% intenţie de vot, iar la 20-21 noiembrie, sondajele îl cotau la 10.6%.

