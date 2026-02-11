Imaginile, apărute inițial pe 7 februarie, au făcut rapid înconjurul rețelelor de socializare, stârndind un val de reacții contradictorii: de la admirație pentru ingineria de vârf, la o neliniște instinctivă provocată de agilitatea tot mai umană a mașinilor.

De la mersul pe bicicletă la „saltul Webster”

Aceasta nu este prima dată când Agibot împinge limitele mobilității artificiale. Compania cu sediul în Shanghai a avut o evoluție fulminantă în ultimul an:

Martie 2025: A lansat modelul Lingxi X2 într-o demonstrație de echilibru, robotul fiind filmat mergând pe bicicletă într-un spațiu deschis.

Mai 2025: Robotul a executat un „salt Webster” – o acrobație de gimnastică extrem de dificilă, care implică o tumbă înainte cu decolare de pe un singur picior și aterizare controlată.

Noua demonstrație alături de călugării Shaolin ridică însă ștacheta, punând accent pe coordonarea de grup și fluiditatea mișcărilor tradiționale.

Roboții „privesc” și învață

Secretul din spatele acestei performanțe nu este doar mecanic, ci și algoritmic. Roboții folosesc modelul avansat GO-1, care îmbunătățește capacitatea unităților Lingxi X2 de a învăța și planifica sarcini în medii reale.

Inginerii au implementat o tehnică numită „acțiuni latente”. Aceasta permite roboților să înțeleagă și să imite mișcarea umană prin analiza cadrelor vizuale trecute și prezente, rezolvând astfel una dintre marile probleme ale industriei: lipsa datelor etichetate necesare pentru antrenarea comportamentului umanoid.

Practic, roboții „privesc” și învață, devenind capabili să lucreze sincronizat, ca o singură entitate.

Tradiție versus Inovație

Alegerea Templului Shaolin nu este întâmplătoare. Prin suprapunerea artelor marțiale antice peste inteligența artificială de ultimă oră, Agibot transmite un mesaj subtil despre integrare.

Compania își poziționează roboții nu ca mașinării izolate de laborator, ci drept colaboratori capabili să învețe din demonstrațiile umane și să se adapteze în mediile noastre tradiționale.

Spectacolul vizual invită la o reflecție asupra vitezei cu care evoluează acest domeniu: roboții umanoizi sunt gata să pășească dincolo de clipurile demonstrative, pregătindu-se să joace un rol activ și vizibil în viața de zi cu zi.