Protagonistul cel mai aplaudat la scenă deschisă de spectatorii din țară și din străinătate după vizionările filmului Colectiv în urmă cu un an a fost Camelia Roiu. La Veneția, sala s-a ridicat și a omagiat-o minute în șir.

În film, medicul ATI este surprins de camera de filmat a regizorului Alexander Nanau când îi descrie fostului și actualului ministru al sănătății, Vlad Voiculescu, realitatea crudă despre cum sunt tratați pacienții internați la Spitalul de Arși. Camelia Roiu a vorbit cu Libertatea despre cum a trăit momentul celor două nominalizării Colectiv la premiile Oscar.

– Doamnă doctor, ce făceați când au fost anunțate nominalizările la premiile Oscar?

– Munceam. Eram la spital.

– Și ce ați simțit când ați aflat că filmul Colectiv a prins două finale Oscar?

– Sincer, aș fi preferat în locul acestor nominalizări să duc o viață decentă, să muncesc într-o țară decentă și normală.

Eu am ajuns protagonist în acest film dintr-o întâmplare. Nu am vrut să mă fac cunoscută în acest mod, nicio clipă nu am crezut că filmul va ajunge atât de departe.

Camelia Roiu: