Porecla de „podul blestemat” pare să i se potrivească bine. La Toulouse, luni, „în jurul orei 18.30”, potrivit agenților Poliției Locale aflați la fața locului, un șofer a căzut în aceeași capcană ca mulți alții înaintea lui: a subestimat înălțimea pasajului (2,5 metri) pe sub care încerca să treacă.

Podul blestemat, o capcană pentru șoferii de TIR

Șoferul și-a înțepenit autovehiculul sub celebrul pod de pe Avenue des Herbettes, care permite trecerea pe sub calea ferată, în cartierul Lespinet din Franța.

Din fericire, pagubele au fost doar materiale, iar o autospecială de tractare a venit să scoată camionul din situația dificilă. Cel mai probabil, autoritățile vor verifica dacă structura pasajului a fost afectată, deși nu ar fi prima dată când trece printr-un astfel de incident.

Dovadă a notorietății locului, un internaut a reușit să boteze această infrastructură „Podul blestemat” pe Google Maps. Jucând rolul unui ghid turistic, acesta își exprimă opinia despre această „atracție de neratat”, după cum o numește chiar el.

„Monument istoric? Nu. O capcană pentru camioane? Absolut. Podul blestemat e un fel de Triunghiul Bermudelor pentru TIR-uri: intri și nu mai ieși întreg”, ironizează Arnaud, autoproclamat ghid local.

Ghid local: Un TIR, dezosat ca o sardină ghinionistă

El continuă: „În fiecare săptămână, un nou camion își încearcă norocul, nu se uită la limită și sfârșește dezosat ca o sardină ghinionistă. Aproape că am putea vinde bilete pentru spectacol. Mențiune specială pentru trenulețul care trece pe deasupra și care probabil își spune: «Încă unul care a uitat să citească indicatorul»… Un Disneyland pentru adulți, dar gratuit. Recomand cu căldură, însă nu șoferilor de TIR”.

Nimic nu pare să funcționeze în această privință: nici amenajările din amonte, nici portalurile de avertizare, nici indicatoarele rutiere sau sistemele luminoase.

Spre exemplu, în noiembrie și decembrie anul trecut, doi șoferi au avut parte de același accident rutier, la interval de doar două săptămâni.

