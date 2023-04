Accidentul a avut loc pe M6, lângă Stafford, Staffs, la ora 11.40, duminică de dimineață. Un echipaj de ambulanță aeriană a petrecut ore întregi la locul coliziunii care a aruncat cabina la mai mulți metri de camion și piese de motor pe carosabil, în vreme ce semiremorca a sărit de pe șasiu.

Traficul a fost oprit în ambele sensuri între intersecția 12 pentru Cannock și intersecția 13 pentru Stafford, în timp ce echipajele de poliție și de ambulanță s-au grăbit la fața locului.

Traffic caught within the closure of the #M6 northbound between J12 (#Cannock) and J13 (#Stafford) continues to be turned around from the rear of the queue.



Please await instruction from Police or our Traffic Officers before turning.



This process will take some time. pic.twitter.com/rpZfxJxGef — National Highways: West Midlands (@HighwaysWMIDS) April 16, 2023

Oficialii nu au oferit informații despre starea posibilelor victime ale impactului și nici dinamica accidentului. Coliziunea a avut loc sub o pasarelă peste autostradă și traficul a fost complet blocat mai mult de 15 ore pe ambele sensuri.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Recomandări Cum se raportează un om de stânga la Iisus Hristos. Creștinismul deteriorat și cum cred că ar trebui predată religia în școli

„M6 din Staffordshire este închisă spre nord între nodurile J12 și J13, din cauza unei coliziuni rutiere care a implicat un vehicul greu de marfă, care s-a răsturnat și a luat foc. La fața locului se află poliția, pompierii și echipajele de prim ajutor, precum și o ambulanță aeriană și ofițeri de trafic pe autostrăzile naționale”, a transmis într-un comunicat National Highways.

Recovery continues at scene on the #M6 northbound J12 (#Cannock) to J13 (#Stafford). Closure remains in place.



Approx 3 miles of congestion on approach to J12, delays of up to 60 minutes.



Further details:https://t.co/XGUNAb2ook pic.twitter.com/KVFJKUEz0n — National Highways: West Midlands (@HighwaysWMIDS) April 16, 2023

Luni de dimineață, o bandă de pe sensul de mers pe care a avut loc accidentul a rămas închisă.

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Cu cine s-a IUBIT Ilinca Vandici înainte de Andrei Neacşu! Vedeta ar fi în pragul divorţului

Viva.ro O mai știi pe Mihaela Tatu de la emisiunea 'De 3 X femeie'? Cum arată acum și cu ce se ocupă la Oradea, la 10 ani după ce a renunțat la TV

TVMANIA.RO Dezvăluirea făcută de Iulia Vântur, după 10 de relație cu Salman Khan. „Am muncit mult la el”

Observatornews.ro TIR dezmembrat după un accident de groază. Camionul s-a rupt în două, cabina s-a desprins de șasiu, iar motorul a zburat pe șosea, în Anglia

Știrileprotv.ro Kim Jong Un a scos oamenii în stradă pentru sărbători finalizarea a 10.000 de noi apartamente în Phenian. FOTO

FANATIK.RO Gigi Becali îi acuză pe catolici de erezie: “Dacă ne unim cu ei nu o să mai avem Sfânta Împărtășanie. Cu Hristos nu te joci, ei au schimbat o taină”

Orangesport.ro Ultimele detalii despre Valentin Ceauşescu: ”Nu mai vorbise cu nimeni”. Apariţie extrem de rară a fiului lui Nicolae Ceauşescu

Unica.ro Ce faci cu lumânarea de la Înviere. Atenție, e mare păcat dacă procedezi așa! Preotul Vasile Ioana, sfat pentru credincioși