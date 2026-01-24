Într-un interviu exclusiv pentru Libertatea, realizatoarea campaniei, pe nume Diana, a explicat ce a încurajat-o să înceapă acest proiect și cum a reușit să devină un fenomen pe Instagram.

Originile ideii de campanie pentru pagina de Instagram oprim.hateul.din.online

Inspirată de comentariile pline de ură descoperite sub două articole despre vedetele Delia și Laura Cosoi, inițiatoarea proiectului a decis să ia atitudine, povestește ea.

„Ideea a pornit de la un articol pe Facebook despre Delia. Un articol aparent banal: Delia prin parc, la plimbare. Însă mi-a atras atenția numărul mare de comentarii și, din pură curiozitate, am intrat să văd despre ce este vorba. M-am șocat efectiv. Extrem de multe comentarii pline de ură și jigniri”, a declarat inițiatoarea proiectului pentru Libertatea.

Comentariile, în special cele venite de la alte femei, au determinat-o să acționeze. De asemenea, Diana a observat o tendință alarmantă în mediul online: oamenii sunt criticați pentru alegerile lor personale sau pentru modul în care arată. În plus, fenomenul nu se oprește la vedete, ci afectează pe oricine activ pe rețelele sociale, evidențiind o lipsă de empatie profundă.

„Nu e bine nici cum; dacă nu faci copii nu e bine, dacă faci cinci tot nu e bine. Ambele (n.red. – Delia și Laura Cosoi) primeau jigniri oribile, ceva grotesc. Ceea ce se întâmplă acum, pe internet, e absolut șocant. Prea mult hate, prea mult bullying”, a adăugat inițiatoarea proiectului pentru Libertatea.

Lansarea campaniei „Oprim hate-ul din online” pe rețelele sociale

Deși proiectul a debutat pe TikTok în decembrie 2025, decizia de a-l extinde pe Instagram a venit după un comentariu al unui utilizator.

„Am folosit contul meu personal de Instagram, deschis în 2015. I-am schimbat numele și am arhivat toate pozele cu mine, concentrându-mă doar pe acest tip de conținut”, a explicat Diana pentru Libetatea.

Pe 6 ianuarie 2026, au fost publicate primele două clipuri, iar impactul a fost imediat: contul a trecut de la 403 urmăritori la 40.000 în doar 18 zile, acumulând peste 4 milioane de vizualizări.

„Tind să cred că am atins un subiect sensibil, iar oamenii și-au arătat sprijinul față de această inițiativă”, a spus ea.

Distribuirile au fost esențiale în creșterea rapidă a popularității paginii, iar sprijinul persoanelor publice a accelerat acest proces.

„Primele care au dat follow și au distribuit clipurile au fost Lora și Ramona Olaru. Apoi, tot mai multe persoane publice și oameni simpli s-au alăturat. A fost momentul în care am realizat clar că e o problemă care a măcinat și afectat multă lume într-un mod tacit, dar sigur, și a venit momentul să schimbăm ceva”, a subliniat inițiatoarea în interviul exclusiv pentru Libertatea.

Vedete precum Andreea Esca sau Mihai Bendeac s-au implicat rapid în proiect

Faptul că vedete de renume precum Andreea Esca, Lora sau Mihai Bendeac au început să urmărească pagina și să interacționeze cu conținutul a adus un plus de vizibilitate proiectului.

„Singurul lucru pe care l-am făcut a fost să postez clipurile. Ei au venit pe pagina mea din propria inițiativă, semn că mă susțin, și le mulțumesc pentru acest lucru”, a explicat Diana pentru Libertatea, surprinsă de amploarea pe care a luat-o inițiativa.

Un alt moment important pentru campanie a fost lansarea piesei „Câte Pietre Ai Aruncat” de Daria Lupi și Tata Vlad.

„Mi-a scris managerul Dariei să ascult melodia. Mi s-a părut genială și da, se potrivea mănușă cu conținutul meu. Din acel moment, am hotărât să ne unim forțele”, a dezvăluit inițiatoarea.

Mesajul din spatele campaniei „Oprim hate-ul din online”

Campania „Oprim hate-ul din online” transmite un mesaj clar: „Nu putem jigni gratuit pe oricine ne iese în cale. Alegerile de viață aparțin fiecăruia și nu cunoaștem niciodată povestea, fragilitatea sau lupta interioară a celui pe care alegem să-l jignim. Un comentariu deplasat poate răni mult mai adânc decât ne imaginăm – iar uneori, poate face rău ireversibil”, a mai declarat Diana pentru Libertatea.

Proiectul este o inițiativă unică, desfășurată de o singură persoană, care a decis să rămână sub protecția anonimatului până acest moment când și-a dezvăluit prenumele în exclusivitate pentru Libertatea, pentru a lăsa conținutul să vorbească de la sine.

„După mesajele primite în privat, în care mi s-a povestit despre traumele lăsate de hate și bullying, am decis că e cazul să duc proiectul la nivelul unei campanii. Este timpul să schimbăm ceva”, a concluzionat Diana.

Proiectul continuă să atragă susținători și să crească în popularitate, devenind o platformă pentru conștientizare și schimbare în mediul online.

În plus, Diana a dezvăluit pe pagina sa de instagram faptul că începând de săptămâna viitoare, pe lângă un nume, campania va avea și o voce nouă, și anume vocea sa, ea fiind invitată să vorbească despre inițiativa „Oprim hate-ul din online” la PRO FM.

