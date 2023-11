Astăzi, Libertatea a publicat, la toate chioșcurile de ziare, o ediție specială, în care cititorii își pot lua „la revedere” de la Gazeta Sporturilor. Cu un an înainte de a împlini centenarul, trustul Ringier a decis să închidă ziarul, în noaptea de marți spre miercuri, fără ca nimeni să fie anunțat. Compania a precizat, într-un comunicat postat și pe siteul său oficial, că va continua doar siteul GSP.ro.

Proprietarii Gazetei au în Bulgaria o publicație care face lobby pentru jocurile de noroc

Gazeta Sporturilor este deținută majoritar de trustul Ringier, iar acționar minoritar este o firmă a lui Stilian Shishkov, om de afaceri bulgar care este președintele unei asociații de sprijin a industriei jocurilor de noroc și pariurilor: Bulgarian Gambling Association. Publicația sportal.bg, deținută de același acționariat Ringier – Shishkov în Bulgaria, este membră în asociația de betting, alături de firme de pariuri, ceea ce a atras protestul unor organizații de protecție a presei.

„Este revoltător că există o asociație și că Ringier consideră că este normal ca în această asociație, care face lobby pentru industria pariurilor, să se afle un produs editorial al său, publicația sportal.bg. Este împotriva principiilor de bază ale jurnalismului independent și este absolut inacceptabil”, a declarat Liana Ganea de la Active Watch, la Radio France Internațional.

Dan Udrea publică astăzi pasaje din emailurile care arată ce s-a cerut redacției Gazetei în favoarea firmelor de pariuri

Cu o lună înaintea închiderii ediției tipărite, a fost îndepărtat redactorul-șef al GSP, Cătălin Țepelin. Ziaristul a declarat că i s-a solicitat plecarea după ce i s-au cerut lui și redacției ca ziarul să facă favoruri pentru casele de pariuri, pe care le-au refuzat. Ringier a spus că îndepărtarea ziaristului ține doar de ”diferențe de viziune asupra direcției strategice a Gazetei Sporturilor”.

Printre articolele de astăzi ale ediției speciale, există și unul al lui Dan Udrea, redactor-șef adjunct, în care ziaristul explică, cu mailuri, cum redacția a refuzat să scrie doar numele comercial al competițiilor sportive finanțate de sponsori.

În octombrie 2022, șefilor redacției, Țepelin și Tolontan, și lui Mihnea Vasiliu, director, li s-a spus, de către Stilian Shishkov, că acest refuz este „A big problem”. În acel moment, octombrie 2022, reiese din emailuri, redacția a câștigat acel conflict intern, după ce s-a implicat una dintre liderele companiei de la Zurich, care atunci se ocupa de România.

Dar, potrivit afirmațiilor lui Țepelin și conform protestului a 95 de ziariști, presiunile în favoarea firmelor de pariuri au continuat pe parcursul anului 2023. Au fost îndepărtați toți cei trei, Vasiliu, Țepelin și Tolontan, și ediția tipărită a fost oprită, după 99 de ani de existență.

La fondarea sa în 1924, Gazeta Sporturilor a făcut din România a treia țară din Europa care a avut un ziar de sport.

Octavian Bellu: „Poveste cu final trist al GSP”

Închiderea Gazetei în preajma a 100 de ani de existență, fără niciun anunț în avans către public, redacție și lumea sportului a fost comentată în ediția specială de astăzi de zeci de voci ale sportului românesc. Ziarul a publicat și critici la adresa sa, inclusiv din partea unor jurnaliști.

”Am crescut citind acest ziar” susține Octavian Bellu, cel mai de succes antrenor din istoria gimnasticii mondiale. Tehnicianul amintește și momentele în care ”Am devenit fără voia mea subiectul predilect pentru știri bune și mai puțin bune, fiind lăudat poate peste măsură dar și demonizat cu aceeași incisivitate”.

Mariana Bitang: „Ați fost nedrepți, DAR alteori ați fost și foarte buni și pentru asta v-am respectat!”

Mariana Bitang este antrenoarea simbol a gimnastici noastre. Ea a participat la trei ediții ale Jocurilor Olimpice. A cucerit alături de fete 26 de medalii, 6 ediții ale Campionatelor Mondiale și 5 ale Campionatelor Europene.

„Relația Marianei Bitang cu „Gazeta Sporturilor” a fost una complexă, am zice noi, supărătoare de-a dreptul spune antrenoarea. În deceniile de istorie ale Gazetei, starea se măsoară în ani. Așadar, am avut ani buni și ani în care noi am fost critici și, cu siguranță, nedrepți. Reacția antrenoarei, sincer, ne-a lăsat muți”, scriu ziariștii GSP care au realizat ediția specială.

Bitang a declarat:

„Timpul a trecut și nu știu cum aș putea defini mai bine relația pe care am avut-o cu Gazeta Sporturilor.

„Iert, dar nu uit”? „Uit, dar nu iert?”

Cred că am și uitat, am și iertat acel val de acuzații (uneori total nefondate) la adresa noastră.

Ați fost nedrepți, uneori tendențiosi alteori eronat informați, atacând pe toate fronturile (timpul a decantat aproape totul și, privind în urmă, sper ca „tabloul” să fie mai clar acum)…

DAR alteori ați fost și foarte buni și pentru asta v-am respectat!”.

Antrenoarea a mai spus:

„Celor ce au decis ca varianta printata a Gazetei Sporturilor să dispară la 99 de ani le-aș adresa o întrebare:

Distrugeți 99 ani din istoria sportului românesc, dar ce puneți în loc?

Iar pentru voi, performeri ai scrisului, vă asigur că, oriunde veți fi, iubitorii sportului românesc vă vor urma!”.

Mircea Lucescu: ”De ce n-au închis și ei Blick?”

„Sunt furios și nu vreau să fiu prea agresiv în exprimare. Parcă se rupe ceva în mine știind că nu mai apare Gazeta Sporturilor”, a spus Mircea Lucescu. Antrenorul susține că „în copilăria mea de copil sărac unul dintre puținele lucruri pe care mi le permiteam era să am Sportul Popular, devenit apoi Gazeta Sporturilor”.

„De ce n-au închis și ei Blick?”, a spus Lucescu. Blick este ziarul-fanion din Elveția al trustului Ringier. „De ce LEquipe rămâne pe piață, de ce Gazzetta dello Sport cotinuă? Un ziar de sport face parte din cultura națională”, a mai adăugat Mircea Lucescu.

Comitetul Olimpic și Sportiv Român: „Cel mai mult ne vor lipsi paginile frumoase anul viitor, la JO Paris 2024”

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a ținut să fie prezent în ediția de depărțire de printul Gazetei Sporturilor. Iar ziariștii au ales să încheie ediția tipărită cu mesajul olimpicilor.

Forul condus de Mihai Covaliu a spus: ”Așteptam să sărbătorim împreună: 100 de ani de la prima medalie olimpică a României și 100 de ani de Gazeta Sporturilor în print. Cel mai mult ne vor lipsi paginile frumoase anul viitor, la JO Paris 2024”.

Am traversat aproape un secol, braț la braț. De multe ori ne-am sărbătorit victoriile împreună, alteori am împărțit amarul înfrângerilor. COSR pentru Gazeta Sporturilor:

COSR a ținut să mulțumească cititorilor Gazetei și generațiilor de jurnaliști: ”Vă mulțumim, dragi sportivi, vă mulțumim dumneavoastră, cititorilor, vă mulțumim vouă, tuturor generațiilor de ziariști care ați slujit printul Gazetei Sporturilor. Am încercat să vă onorăm pe toți, cu puterile noastre”.