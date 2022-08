El a subliniat că principalii vizați de radicalizarea societății sunt femeile, membrii minorităților sau diferite grupuri comunitare. „Vedem reacțiile și trebuie să ne întrebăm ce fel de țară suntem, ce fel de țară vrem să fim”, a spus Trudeau.

Potrivit unei filmări a incidentului distribuit pe Twitter vineri seara, Freeland se apropia de liftul unei clădiri a primăriei din Grande Prairie, Alberta, când un bărbat a început să strige la ea, să-i adrese injurii și să facă afirmații jignitoare.

Freeland yelled at in Alberta. While I dont condone, this govt is intentionally agitating Canadians, unaccountable, froze bank accounts & denied basic rights. Will we ever have a return to civility in ??? Anger is so entrenched.



