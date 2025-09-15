Acest canal reprezintă una dintre cele mai ambițioase inițiative de infrastructură agricolă din România. Cu o lungime totală planificată de aproximativ 200 de kilometri, proiectul a rămas mult timp doar la stadiul de concept.

Pentru prima etapă a proiectului, s-a alocat un buget de un miliard de lei. Odată finalizat acest segment inițial, se estimează că vor putea fi irigate 120.000 de hectare din totalul de 600.000 hectare prevăzute.

„Proiectul de construcţie a canalului de irigaţii Siret-Bărăgan este considerat o prioritate strategică pentru România, având un impact major asupra agriculturii şi pre­venind aridizarea unor regiuni semnifica­tive”, spune ing. Cornel Popa, directorul general de la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF).

Realizarea acestui proiect ar putea avea un impact substanțial asupra agriculturii românești, contribuind la prevenirea deșertificării în zone importante ale țării.

