Când a vorbit ultima oară Dan Negru cu Alexandru Arșinel. Spune că lui Arșinel, Stelei Popescu și lui Piersic le datorează porecla „regele audiențelor”

„Am primit vestea complicat, pentru că televiziunea a pierdut un reper, a pierdut o lume. Arșinel, Stela și Piersic sunt oamenii care au construit golden age-ul televiziunii, sunt oameni care au ridicat audiențele în televiziune și lor, de exemplu, eu le datorez porecla asta de «Regele audiențelor», datorită lor, nicidecum altcuiva”, a declarat Dan Negru pentru Spynews.

Și a continuat: „În ultimii 25 de ani nu a existat un singur format de televiziune în care Arșinel să nu fi fost prezent, pe care el să-l fi prezentat, nu a existat nici unul și aici nu vorbesc de alea 25 de Revelioane, ci vorbesc de toate formatele”, a mărturisit Dan Negru, care a vorbit ultima oară cu Alexandru Arșinel acum trei săptămâni.

„Ultima dată am vorbit acum vreo trei săptămâni. Ultima dată când am vorbit cu domnia sa a fost despre Steaua. Nu am vorbit ca să ne plângem, că el nu era un om care să se plângă. Eram pe punctul unde el paria pe Steaua că se va duce în primăvara europeană, iar eu i-am spus că nu se va duce și am discutat pe tema aceasta”, a mai povestit prezentatorul de la Kanal D.

„Am avut ambiția să adun în jurul lui Arșinel zeci de vedete”

Pe Facebook, Dan Negru a avut și un mesaj public după moartea lu Alexandru Arșinel. I-a adus în discuție și pe regretata Stela Popescu și pe Florin Piersic, care acum are 86 de ani. „Generația lui Arșinel, Stela, Piersic au construit golden age televiziunii în România. Eu le datorez porecla «regele audiențelor» pentru că am fost «ușierul» lor în multe show-uri. În ultimii 25 de ani nu țin minte vreun format tv în care să nu-i fi avut invitați”, a scris el.

„«Shiny-Floor» se numesc show-urile de divertisment elegante, cu lumini, costume, strălucire. Ele există în toată lumea și televiziunile mondiale au crescut generații noi de artiști care le duc mai departe. Noi n-am reușit asta! Televiziunea e mai mult decât reality-uri cu ispite, bucătari, șopârle și talk-show-uri. Pe astea le găsești în online. Televiziunea e și poveste strălucitoare.

Arșinel, Stela, Dichiseanu făceau parte din lumea strălucitoare a televiziunii. Într-un astfel de show am avut ambiția să adun în jurul lui Arșinel zeci de vedete. De acolo e fotografia asta. Noi, toți, acordându-i respect în timpul vieții ! Noi, cei rămași, crezând că mai avem mult timp. N-avem…”, a mai adăugat el. Totodată, a distribuit și o fotografie în care apare în centru Alexandru Arșinel, el fiind înconjurat de mulți actori, artiști și persoane publice.

