Mai exact, dacă prima testare indică cel mult 0,10 mg/l alcool pur în aerul expirat, șoferul poate cere o nouă testare, conform Codului Rutier din România.

A doua verificare trebuie făcută la o diferență de 15-20 de minute față de primul test.

Dacă rezultatul celei de-a doua testări este 0 mg/l, șoferul poate pleca fără sancțiune.

Dacă apar însă din nou valori ale concentrației de alcool, chiar și sub 0,10 mg/l, se poate aplica o sancțiune contravențională. În această situație, este luat în calcul rezultatul cu valoarea cea mai mică.

„Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile săvârșirea […] conducerii sub influența băuturilor alcoolice.”, prevede legea.

Concret, amenzile pentru conducerea sub influența alcoolului sunt cuprinse între 1.946,25 și 4.325 de lei, după ce punctul de amendă a crescut de la 1 iulie 2026.

Pentru valori cuprinse între 0,11 și 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, șoferul poate solicita recoltarea de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

„Persoana […] depistată ca având o concentrație cuprinsă între 0,11-0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat inclusiv, îi poate solicita acestuia să i se recolteze mostre biologice […] în vederea stabilirii îmbibației de alcool în sânge.”

În cazul unei alcoolemii de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, conducerea unui autoturism sau tramvai constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la unu la cinci ani.

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