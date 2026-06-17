Calcule pentru noile clase de sancțiuni din Codul Rutier 2026

Ca să nu fii luat prin surprindere când te oprește poliția în trafic, am refăcut calculele de la zero pentru fiecare dintre cele cinci clase de sancțiuni din Codul Rutier 2026. În plus, ne-am uitat pe statisticile polițiștilor ca să vedem în ce capcane cad cel mai des șoferii români și am aflat care sunt noile sume și greșelile care te lasă cel mai repede fără bani.

Indiferent cât de mult au crescut amenzile, legea îți permite în continuare să plătești doar jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile calendaristice. Este singura metodă legală prin care poți reduce substanțial paguba dintr-o neatenție în trafic.

Infografic realizat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Noua listă de amenzi auto de la 1 iulie 2026

Clasa I (două sau 3 puncte-amendă): De la 433 la 649,5 lei

Este cea mai ușoară categorie de sancțiuni, dar sumele nu mai sunt deloc de neglijat. Schimbarea benzii de circulație pe autostradă sau ieșirea din sensul giratoriu fără să activezi semnalizatorul sunt manevrele care îi fac pe polițiști să scoată cel mai des chitanțierul pentru amenzile din această clasă.

Clasa a II-a (4 sau 5 puncte-amendă): De la 866 la 1.082,5 lei

Aici intră abaterile care țin de disciplina elementară la volan și de siguranța ta și a celor din mașină. Cea mai întâlnită contravenție din această clasă o reprezintă centura de siguranță. Șoferii sau pasagerii care „uită” să își pună centura de siguranță, dar și cei prinși cu telefonul la ureche în timp ce conduc (fără căști sau sisteme hands-free) sunt „clienții fideli” ai acestei categorii.

Clasa a III-a (de la 6 la 8 puncte-amendă): De la 1.299 la 1.732 de lei

Aici pericolul crește, iar amenzile depășesc deja pragul unui salariu minim pe economie pentru o singură abatere. Cel mai des comisă greșeală este depășirea vitezei legale cu 31-40 km/h. Se întâmplă cel mai des pe drumurile naționale și europene, când șoferii rulează cu viteză mare și sunt surprinși de aparatele radar fix la intrarea în sate sau orașe, înainte să apuce să încetinească.

Clasa a IV-a (de la 9 la 20 de puncte-amendă): De la 1.948,5 la 4.330 de lei

Aceasta este cea mai dură clasă de sancțiuni pentru șoferii obișnuiți (persoane fizice). Pe lângă faptul că amenzile sunt uriașe, aproape întotdeauna rămâi și fără permisul de conducere. Depășirea vitezei cu peste 50 km/h față de limită și urcatul la volan după ce ai consumat băuturi alcoolice (în limitele de contravenție, adică sub 0,80 g/l alcool pur în sânge) sunt greșelile care aduc cele mai multe amenzi maxime.

Clasa a V-a (de la 21 la 100 de puncte-amendă): De la 4.546,5 la 21.650 de lei

Atenție mare, această clasă se aplică exclusiv firmelor (persoanelor juridice) care dețin mașini, iar sumele sunt de-a dreptul astronomice. Când o mașină de companie este înregistrată de radare sau camere video comițând o ilegalitate, poliția trimite o solicitare oficială către firmă pentru a afla cine se afla la volan. Dacă patronii sau administratorii ignoră scrisoarea sau întârzie să trimită datele șoferului, firma încasează automat această amendă-record.

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