Lcă procesul de furnizare a agentului termic pentru încălzire a început conform graficului, a anunțat, luni, 6 octombrie, CMTEB.

„Pentru a asigura o distribuție uniformă și eficientă a căldurii în întreaga rețea, compania a demarat, imediat după îndeplinirea condițiilor legale pentru sezonul rece, o serie de măsuri, printre care: pornirea treptată a surselor de termoficare, solicitarea majorării debitului și a sarcinii termice pentru cele două centrale ELCEN aflate în funcțiune, precum și cererea către toți producătorii de energie termică de a porni instalațiile de producție începând cu data de 6 octombrie 2025”, se arată în comunicatul instituției.

Furnizarea căldurii prin sistemele centralizate se realizează în baza unor condiții legale și tehnice stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 337/2018, care reglementează modul de furnizare și utilizare a energiei termice.

„Probele la instalațiile de termoficare au fost deja efectuate. Întrucât temperaturile din timpul zilei se mențin încă peste 10°C – ajungând chiar la 20°C în ultimele zile – și multe asociații de proprietari nu au deschis încă vanele din subsol, căldura este furnizată momentan doar pe timpul nopții.

Producătorilor de energie termică li s-a cerut să crească sarcina termică treptat, în funcție de evoluția vremii, astfel încât furnizarea continuă, inclusiv pe timpul zilei, să înceapă odată cu scăderea constantă a temperaturilor”, au declarat reprezentanții CMTEB pentru Digi24.ro.

Recomandări Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”

Conform legislației în vigoare, pornirea încălzirii centralizate nu are o dată fixă, ci depinde de temperaturile exterioare. Regulamentul prevede că:

„Perioada de încălzire pentru consumatorii urbani începe după trei zile consecutive în care, între orele 18.00 și 6.00, temperatura medie exterioară este de +10°C sau mai mică. Oprirea încălzirii se face tot după trei zile consecutive în care temperatura medie depășește +10°C în același interval orar”.

Abia după ce această condiție este îndeplinită, operatorii de termoficare sunt obligați să pornească furnizarea agentului termic către locuințele racordate la sistemul centralizat.