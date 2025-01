Potrivit englezilor de la publicația Autocar, Sandero de generație următoare ar putea fi lansat în 2027 și va reprezenta o evoluție semnificativă a modelului actual, rămânând pe arhitectura CMF-B a Grupului Renault, ceea ce îi va permite să păstreze motorizarea cu combustie, adăugând, în același timp, o opțiune electrică.

Într-un interviu acordat sursei citate, la Salonul Auto de la Bruxelles, șeful de design al Dacia, David Durand, a recunoscut că, deși limbajul de design al mărcii este din ce în ce mai influențat de stilul off-road prin robustețea și utilitarismul său, nu există planuri ca Dacia să devină o marcă pur-SUV, iar Sandero nu va avea parte de o transformare excesiv de robustă pentru a doua generație.

David Durand, șef design Dacia: „Hatchback-ul este soluția cea mai bună”

„Este adevărat că limbajul formal foarte puternic de design, orientat spre aventură, se potrivește perfect, dar nimic nu este interzis și cred că un lucru important pentru noi și pentru Sandero este să nu se afișeze prea mult. Este o mașină foarte serioasă și bine făcută, și se potrivește multor clienți în acest fel. Nu este atât de ușor să inovezi pentru fiecare tip de caroserie, iar hatchback-ul este foarte bine cunoscut de clienți și asta este ceea ce au nevoie: o mașină care dispune de mult spațiu, lucru care face cu adevărat parte din ADN-ul Dacia, și care să fie și compactă în același timp, pentru că este ușor de parcat, ușor de condus, nu prea grea, nu prea consumatoare. Deci hatchback-ul este soluția cea mai bună”.

Întrebat dacă Dacia va transforma Sandero într-un mini-SUV, precum s-a întâmplat cu noul Citroën C3, Durand a spus: „Nu. Redesign, desigur, dar tipul de caroserie este un hatchback”. El a adăugat că Sandero Stepway, cu garda la sol mai mare și influențele off-road, este considerat aproape un model complet separat de Sandero standard și este important să se mențină această distincție în generația următoare.

Proprietarii de Sandero „simplu” nu iau în considerare Stepway

„Am observat că proprietarii de Sandero nu prea iau în calcul Stepway. Ei vin să cumpere un Sandero, iar cei care vin pentru Stepway nu iau în considerare deloc Sandero. Deci vorbim cu tipuri diferite de oameni și trebuie să luăm în considerare pe toată lumea și să înțelegem că unii au nevoie doar de o mașină bună, care să nu afișeze prea mult”.

Întrebat dacă Dacia ar putea lua în considerare diferențierea mai evidentă a celor două linii de modele, el a spus: „Am putea avea un Stepway separat sau o diferențiere mai mare între ele, dar faptul că folosim multe piese comune între cele două mașini și folosim cu adevărat aceeași bază face parte din ingredientele noastre pentru a menține costurile scăzute. Am putea spune «ok, vom face două mașini diferite», dar va trebui să dublăm investiția, iar oamenii la final vor plăti undeva”.

Sandero electric va avea același design

Durand a mai sugerat, de asemenea, că Sandero electric nu va arăta substanțial diferit față de mașina pe benzină, spunând: „Cred că titlul de EV poate fi dat doar motorizării, nu trebuie ca toată mașina să arate diferit doar pentru că vorbim despre un model electric”. El a refuzat să spună când va fi dezvăluit următorul Sandero, dar a sugerat că este posibil ca un concept să fie prezentat înainte de a lansa designul final de producție, însă este puțin probabil ca acest lucru să se întâmple în acest an.

Vorbind mai pe larg despre evoluția designului Dacia, Durand a spus că este încrezător că mașinile producătorului vor rămâne distincte. „Nu sunt prea îngrijorat, pentru că această poziție pe care am construit-o de-a lungul timpului nu este doar despre design și produs. Există și o mare infrastructură în spatele ei. Folosește povestea pe care am construit-o împreună cu trecutul nostru românesc, așa că nu este atât de ușor de copiat. Marca noastră are o poveste, vine de undeva. Este rezultatul unui proces lung”, a conchis acesta.

