Antigelul: ce este și ce rol are

Antigelul este o soluție lichidă utilizată în sistemul de răcire al motorului unei mașini. Acesta funcționează pe baza arderii combustibilului, proces care generează temperaturi ridicate. Din acest motiv, sistemul de răcire este foarte important pentru buna funcționare a vehiculului. Antigelul, care este cunoscut și sub denumirea de lichid de răcire, este fluidul din interiorul radiatorului care ajută motorul să se mențină la o temperatură optimă (să se răcească).

În mod obișnuit, acesta este un amestec de apă distilată și substanțe chimice precum etilenglicolul sau propilenglicolul, la care se adaugă aditivi speciali pentru protecția metalelor și a componentelor din sistemul de răcire, potrivit Autozone.

Antigelul are dublu rol. Pe de-o parte, previne supraîncălzirea motorului pe timp de vară, când temperaturile exterioare sunt foarte ridicate, iar pe de altă parte, împiedică înghețarea motorului iarna, atunci când temperaturile pot fi foarte scăzute. Totodată, acest lichid are și alte beneficii importante, și anume protejează radiatorul și motorul împotriva coroziunii și asigură lubrifierea componentelor din circuitul de răcire.

Reguli de bază în folosirea antigelului

Pentru a proteja motorul mașinii tale este esențial să utilizezi antigelul recomandat de producător. Alegerea unui lichid de răcire incompatibil poate provoca daune majore și ireversibile. De asemenea, trebuie să ții cont că antigelul se comercializează în mai multe culori, însă acestea nu trebuie amestecate. Fiecare tip de antigel are o compoziție chimică diferită, iar combinarea lor poate reduce eficiența lichidului.

În comerț, antigelul se găsește de regulă sub formă de soluție concentrată, ceea ce înseamnă că, înainte de utilizare, va trebui diluat cu apă distilată. Numai în acest fel poate oferi performanța optimă pentru care a fost conceput. Probabil te întrebi de ce este nevoie atât de apă, cât și de antigel. Apa este cel mai bun lichid pentru răcire, însă are dezavantajul că poate coroda.

În schimb, antigelul are un punct de îngheț mai scăzut și un punct de fierbere mai ridicat decât apa, ceea ce ajută la protejarea motorului în condiții meteo extreme. Totuși, nu este foarte eficient în disiparea căldurii de la motor. De fapt, antigelul a fost creat ca un adjuvant pentru apă.

Diluarea antigelului

Diluarea unui tip de antigel cu apă distilată poate părea o operațiune complicată, dar îți oferă mai multă flexibilitate în privința proporțiilor. În același timp, poate părea simplu de amestecat, însă cele două ingrediente trebuie combinate conform instrucțiunilor producătorului, deoarece un amestec incorect poate provoca probleme serioase. Un amestec de 50% antigel și 50% apă este ideal, însă dacă luăm în considerare clima, temperatura exterioară joacă un rol important.

De exemplu, amestecul 50/50 este potrivit în zonele cu climă moderată, unde temperaturile scad sub 0° Celsius doar ocazional. În schimb, în regiunile unde temperaturile rămân mult timp sub limita înghețului, un raport de 70% antigel și 30% apă este mai eficient pentru a preveni înghețarea lichidului de răcire, conform Mrcleancarwash.com.

Trebuie să știi că, dacă proporția de apă depășește 50%, lichidul de răcire își va pierde rezistența la fierbere, iar motorul riscă să se supraîncălzească. Dacă se adaugă prea mult antigel, soluția devine foarte vâscoasă și circulă greu prin conductele sistemului de răcire. Nu în ultimul rând, completarea lichidului de răcire se face întotdeauna cu motorul rece. În caz contrar, se poate crea presiune în vasul de expansiune, ceea ce poate fi riscant pentru siguranța ta și pentru integritatea instalației.

Cum se diluează antigelul

Este important să nu folosești apă de la robinet, deoarece aceasta conține minerale care pot produce depuneri, împiedicând astfel răcirea corespunzătoare și afectând lubrifierea. De asemenea, poate duce inclusiv la defectarea pompei de apă. Specialiștii recomandă să completezi nivelul, însă doar cu antigel și numai când cantitatea necesară este foarte mică. Această practică nu trebuie să devină un obicei, deoarece poate provoca defecțiuni majore.

Odată ce ai decis proporția potrivită, cum procedezi efectiv pentru a face amestecul? Cel mai bine este să ai la îndemână un recipient de rezervă, chiar și o sticlă de plastic curată de aproximativ 3,5 litri, pentru amestecarea antigelului cu apa. Mai întâi se toarnă în recipient cantitatea corectă de antigel, apoi se completează cu apă. Dacă înlocuiești complet lichidul de răcire, cel mai probabil vei avea nevoie de mai mult de o sticlă de antigel, așa că poți folosi același recipient pentru a pregăti amestecul. La final, lichidul obținut se toarnă înapoi în vasul sistemului de răcire.

Semne că antigelul trebuie înlocuit

Uneori, mașina ta îți va da semnale clare că este timpul să reîmprospătezi lichidul de răcire sau să-l înlocuiești. Există câteva semne care indică faptul că ceva nu este în regulă și că lichidul de răcire sau chiar întregul sistem de răcire, inclusiv instalația de aer condiționat, are nevoie de o verificare sau de înlocuire. Iată câteva dintre simptomele la care trebuie să fii atent:

Mașina se supraîncălzește rapid. Dacă motorul se încălzește prea repede, acesta este un semn clar că trebuie să mergi la un service. Supraîncălzirea este una dintre cele mai evidente consecințe ale faptului că lichidul de răcire nu își mai îndeplinește rolul.

Scurgeri. Dacă observi urme de lichid sub mașină, înseamnă că ceva nu funcționează corect. Pierderile de la radiator sunt alte semne că sistemul de răcire este afectat și că are nevoie de intervenția unui mecanic.

Miros dulce în timpul funcționării. Mulți descriu mirosul antigelului ca fiind asemănător cu un sirop dulce. Dacă percepi un astfel de miros în timp ce conduci este momentul să programezi o vizită la service, conform Autodeal.

Nivelul antigelului scade constant. Acesta este motivul pentru care trebuie verificat periodic vasul de expansiune. Dacă ești nevoit să completezi mereu cu antigel, cel mai probabil există fie o fisură la nivelul furtunurilor prin care circulă lichidul, fie o defecțiune internă mai serioasă.

Când se schimbă antigelul

Lichidul de răcire durează mult timp, dar nu pentru totdeauna. În timp, acesta se poate descompune, se poate contamina sau își poate pierde proprietățile anticorozive. De aceea, este important să știi când trebuie schimbat pentru ca motorul tău să funcționeze la parametri optimi o perioadă cât mai îndelungată. Durata de viață a antigelului variază în funcție de calitatea produsului și de recomandările producătorului auto.

În general, antigelurile clasice (de tip IAT – Inorganic Acid Technology) au o durată de viață de 2 ani sau aproximativ 40.000-50.000 km, cele moderne (de tip OAT – Organic Acid Technology) pot rezista până la 5 ani sau 200.000 km, însă există și antigeluri hibride (HOAT), care combină cele două tehnologii amintite anterior, care au o durată medie de 4-5 ani.

Este unanim acceptat faptul că lichidul de răcire trebuie schimbat, mai devreme sau mai târziu, fie printr-o simplă golire și reumplere, fie printr-o spălare completă a sistemului de răcire. Mulți șoferi își pun, însă, întrebarea, care este intervalul corect pentru înlocuirea lichidului de răcire? Ei bine, în cazul mașinilor mai vechi, regula generală este ca operațiunea de schimbare a lichidului de răcire să se facă la fiecare doi-trei ani sau după aproximativ 50.000 km.

În schimb, automobilele de ultimă generație sunt adesea echipate din fabrică cu antigel care poate rezista până la 5 ani și circa 160.000 km. De asemenea, există și antigeluri de tip „long-life” (cu durată extinsă de viață), care pot fi aprobate pentru o utilizare de până la 10 ani sau aproximativ 240.000 km, se mai precizează pe site-ul Autozone.com.

Pentru a fi sigur, cel mai bine este să consulți manualul mașinii, unde vei găsi intervalele de schimbare recomandate de producător. Aceste indicații sunt adaptate modelului tău și au la bază teste riguroase, precum și date obținute din utilizarea reală a vehiculului.

Ce se întâmplă dacă antigelul nu este schimbat la timp

Dacă antigelul nu este înlocuit la intervale regulate pot apărea mai multe probleme, cum ar fi:

Eficiență redusă a răcirii motorului. În timp, antigelul se poate contamina, iar capacitatea sa de a absorbi și de a disipa eficient căldura scade. Motorul poate ajunge să funcționeze la o temperatură mai ridicată decât cea prevăzută, crescând astfel riscul de supraîncălzire, notează Smart Safe.

Corodarea componentelor sistemului de răcire. Antigelul conține, cum spuneam, aditivi speciali care previn coroziunea în interiorul sistemului de răcire. Acești aditivi se degradează în timp, mai ales dacă lichidul de răcire nu este schimbat conform recomandărilor. Fără o protecție adecvată, componente precum radiatorul, caloriferul, pompa de apă sau blocul motor pot fi afectate. Coroziunea poate provoca scurgeri de lichid și chiar avarii grave ale motorului.

Defecțiunea sistemului de răcire. Antigelul conține substanțe chimice care îi mențin proprietățile esențiale, precum echilibrul pH-ului și protecția împotriva înghețului. Cu timpul, aceste substanțe se degradează, ceea ce duce la scăderea performanței antigelului. Astfel, există riscul ca lichidul să înghețe sau să fiarbă la temperaturi prea mari. În plus, descompunerea sa poate genera depuneri în sistemul de răcire, compromițând și mai mult eficiența acestuia.

Vezi şi când trebuie să schimbi bujiile la maşină!

