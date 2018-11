Când va fi gata metroul din Drumul Taberei. Explicațiile Metrorex pentru noua amânare

De asemenea, constructorii, cu care conducerea Metrorex discută în fiecare săptămână, fac promisiuni că își vor îndeplini obligațiile.

„Lucrările nu sunt oprite. Şi noi am sesizat că a scăzut ritmul lucrărilor, însă Asocierea nu are niciun motiv pentru a nu executa lucrările. Metrorex nu are nicio obligaţie restantă la plată pe facturile aferente acestor lucrări, cu excepţia acelor despăgubiri care au fost stabilite de instanţa de judecată, dar care nu constituie un motiv de întârziere”, a declarat directorul general al Metrorex, Dumitru Şodolescu, conform Agerpres.