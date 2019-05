Când va fi înmormântat Alex Faur. Acesta a fost răpus de o boală cumplită

Alex Faur a murit la vârsta de 40 de ani. Acesta era bolnav. În urmă cu câteva zile, Alex Faur a anunțat că se confruntă cu probleme de sănătate, iar vedetele autohtone au sărit imediat în ajutorul acestuia. Acesta avea nevoie de sânge. În urmă cu o săptămână, Alex Faur a fost internat în stare critică la un spital din Capitală. Potrivit unor surse, milionarul ar fi suferit de leucemie, în timp ce altele spun că bărbatul ar fi contactat salmonella, iar pe fondul unor infecţii ce nu au fost tratate la timp a suferit grave complicaţii.

Alex Faur va fi înmormântat sâmbătă, la Cimitirul Bellu din Capitală.



După moartea lui Alex faur, mai mulți apropiați au vorbit despre boala acestuia.

„Nu ştia nimeni de problema lui. A ţinut informţia pentru el, dar poate am fi putut face ceva dacă ştiam mai devreme. De două trei săptămâni am aflat. El zicea că vrea să plece pe picioare de acolo. Era foarte pozitiv. El răspundea la mesaje, oamenii nu credeau că este într-o stare atât de gravă. Am avut pe cineva care mergea foarte des la el. Mereu ne spunea că vrea să înceapă o viaţă nouă. A fost un om foarte vesel şi încerca să binedispună pe cei din jurul lui. Nu ştiu dacă a avut vreun regret, dar ştiu că a avut prbleme după ce şi-a pierdut mama. Alex şi-a ţinut capul sus”, a spus Mario Iorgulescu la emisiunea Star Matinal, de la Antena Stars.

Mircea Bărbulescu a vorbit și el despre boala lui Alex Faur.

„Am fost diagnosticat cu boala asta în octombrie 2015. Eu am avut o şansă foarte mare să descopăr boala în stadiul 2 din 5. Mi-a fost descoperită întâmplător. Referitor la Alex, avem prieteni comuni, ne-am văzut o singură dată. Nu pot să înţeleg cum s-a ajuns aici pentru că boala în anumite faze poate fi tratată. Nu ştiu situaţia lui, nu înţeleg de ce nu a mers să se trateze în străinătate. Şi noi avem medici foarte buni, dar acolo există o tehnologie avansată”, a spus designerul Mircea Bărbulescu la aceeași emisiune.

Citește și:

Reportaj Reuters despre vrăjitoarele din România. Cum au ajuns ritualurile să fie transmise live pe Facebook în întreaga lume