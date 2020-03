De Valentina Postelnicu,

PSD nu a participat la discuţiile de la Guvern.

„Dacă la începutul lunii aprilie încă mai avem coronavirus, este o iresponsabilitate să mai facem alegeri locale”, a spus Ponta, la finalul întâlnirii de la Palatul Victoria.

Varujan Vosganian de la ALDE a spus că o nouă întâlnire va avea loc peste două săptămâni, pentru a vedea dacă se mai pot organiza alegerile locale, la termen, pentru că se va ştii

Ponta a explicat că preşedintele AEP le-a spus partidelor că pentru a organiza alegerile locale pe 28 iunie data limită pentru a da hotărârea de Guvern cu calendarul alegerilor locale este 13 aprilie.

„Tu să te ţii de alegeri când ai epidemisie, înseamnă că eşti iresponsabil”, a mai afirmat liderul Pro România.



Victor Ponta a mai spus că sunt şi alte ţări care şi-au amânat alegerile, în acest an, din cauza epidemiei.

Dan Barna, de la USR, a afirmat că principala preocupare a partidului este criza epidemiei de coronavirus, iar alegerile să se organizeze cât mai târziu în luna iunie.

Recomandări Asociația Românilor din Italia, atac dur împotriva Guvernului și a lui Klaus Iohannis. Critică dur oprirea zborurilor

„Am exprimat necesitatea de a se găsi o soluţie privind strângerea de semnături pentru candidaturi. Ideea de a strânge 180.000 de semnături este pur şi simplu o modalitate certă de a răspândi virusul”, a afirmat Dan barna, el arătând că o propunere este să se elimine strângerea de semnături.

Dan Barna a mai spus că s-a pus pe masă şi perspectiva amânării alegerilor locale, spre toamnă. „Este clar că nu va avea nimeni chef de alegeri dacă va fi disperat să îşi protejeze copiii şi familiile”, a explicat Barna.

Orban: Cea mai probabilă dată pentru alegerile locale, 28 iunie



Prim-ministrul interimar, Ludovic Orban, a declarat marţi, în debutul şedinţei de Guvern, că 28 iunie este data cea mai probabilă a alegerilor locale.



Totodată, el a reproşat PSD faptul că a lipsit de la consultările cu partidele parlamentare în vederea elaborării hotărârii de Guvern privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2020.

Recomandări Pentru cine este coronavirusul mai periculos? Boala de care sufereau 75% dintre pacienții italieni morți

„Din păcate, din nou, PSD a arătat că e un partid care nu înţelege democraţia nici atunci când i se oferă ocazia să beneficieze de un comportament democratic al unui partid de guvernământ. Nu a fost prezent. Cu celelalte formaţiuni politice, în urma analizei pe care am făcut-o, a rezultat ca cea mai probabilă dată data de 28 iunie. Faţă de discuţiile noastre anterioare care dădeau cea mai probabilă dată data de 14 iunie, am luat în calcul mai multe argumente, legate de derularea campaniei după creşterea temperaturilor, astfel încât, în funcţie de prognozele de evoluţie a epidemiei, să avem un impact minim asupra campaniei. De asemenea, am ţinut cont şi de examenul de capacitate, de examenul de Bacalaureat, care ar urma să se finalizeze până în data de 28”, a spus Orban.



GSP.RO VIDEO Un cetățean din Roman a raportat la Poliție un ... polițist ce pândea cu radarul! A ieșit scandal

HOROSCOP Horoscop 11 martie 2020. Vărsătorii vor să clarifice unele probleme