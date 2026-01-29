Candidații din segmentul entry – level sunt cei care au cea mai mare nevoie de un job nou. Este vorba atât despre candidații foarte tineri, care nu au mai lucrat niciodată, cât și despre cei care nu au o specializare concretă și sunt compatibili cu job-uri pentru care nu este nevoie de mai mult de doi ani de experiență. „Vorbim despre candidați care aplică pentru poziții de lucrători comerciali, operatori call – center, operatori de producție, personal în turism sau horeca, șoferi ori curieri. Pentru aceste poziții sunt eligibili atât candidații foarte tineri, cu experiență zero, cât și candidați care au depășit 45 sau chiar 50 de ani, dar care nu au o specializare clară, deși au un număr mare de ani de muncă în spate”, adaugă Roxana Drăghici. Cel mai puțin au aplicat candidații cu profile opuse celor din entry level, respectiv specialiștii cu o senioritate mai mare de 5 ani și managerii. Din cele 1 milion de aplicări înregistrate în ianuarie, aceștia au avut 260.000 de aplicări.

De altfel, raportat la grupa de vârstă din care fac parte, cei care au între 25 și 35 de ani sunt lideri de categorie, cu aproape 380.000 de aplicări. Cei între 18 și 24 de ani au avut cu 100.000 de aplicări mai puțin, în timp ce candidații care au peste 45 de ani au avut aproximativ 110.000 de aplicări, iar cei mai tineri de 18 ani puțin sub 8.000.

Interesul celor aflați în căutarea unui loc de muncă a fost direct proporțional cu numărul de joburi scoase în piață de fiecare domeniu în parte. Astfel, retailul este nu numai domeniul care angajează cel mai mult, ci și cel către care merg cele mai multe aplicări – 330.000 în această lună. Urmează serviciile, call – center / BPO, financiar – bancar, IT / telecom și industria alimentară. „Rămâne fascinația candidaților pentru IT și telecomunicații, chiar și când vorbim despre entry level, deși mare parte dintre aceștia se duc mai degrabă spre companiile de telecomunicații decât spre cele de IT. Asta deși reprezintă două domenii care nu au mai avut aceeași forță a angajărilor ca în anii trecuți”, mai spune Roxana Drăghici. Cel mai puțin s-a aplicat pentru imobiliare, educație și training și sport / beauty/ spa.

În ceea ce-i privește pe angajatori, aceștia au postat peste 21.000 de joburi de la începutul lunii, cele mai multe pentru București, Brașov, Iași, Cluj – Napoca, Oradea și Timișoara. Domeniile care angajează cel mai mult sunt call – center / BPO, retail, servicii, industria alimentară, financiar / bancar, turism și transport / logistică.

În acest moment, pe eJobs.ro sunt disponibile aproape 23.000 de joburi. Alte 3.500 de locuri de muncă sunt deschise pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă lansată de eJobs și dedicată candidaților care își doresc să se angajeze rapid, fără a mai trece prin pașii tradiționali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV.

