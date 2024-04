Ulterior, Hotnews a publicat mesajele dintre jurnalistă și candidat, care dovedesc că afirmațiile medicului sunt nefondate.

Documentul Corpului de Control al Guvernului, consultat de sursă citată, are 90 de pagini, dintre care 14 se referă la posibile situații de incompatibilitate și conflicte de interese legate de Cătălin Cîrstoiu. „Raportul a fost băgat la sertar. Mai bine spus, stă ascuns undeva în burta statului român”, a explicat o sursă din SUUB, sub protecția confidențialității.

Conform raportului întocmit de Corpul de Control, la capitolul unde este analizată activitatea lui Cătălin Cîrstoiu remarca inspectorilor a fost aceea că „managerii de spitale nu pot derula nicio activitate remunerată sau neremunerată în afara spitalului, ci doar în unitatea pe care o conduc, cu respectarea programului”.

Cîrstoiu lucra la clinica ANEMONA MED SRL, parte a grupului de firme Anemona, dezvăluie documentul. Firmele aparțineau atât lui Cîrstoiu, cât și soției lui, amândoi medici șefi la SUUB, el manager, iar soția – șefă de secție.

„Acest lucru îl știam cu toții. Mai mulți colegi din SUUB lucrau la clinica lui Cîrstoiu, ca și managerul, de altfel”, a explicat un medic de la SUUB.

Conform HotNews, ANEMONA MED SRL este firma pe care familia Cîrstoiu a contractat două Mercedesuri, în leasing. ANEMONA Clinic este tot firma familiei. Pe ea, au cele două BMW-uri X6 M60, apartamentul de la Mamaia și cel de la Sinaia.

Ce au constatat inspectorii Corpului de Control

Echipa de control a constatat în 2020 că „site-ul oficial al clinicii private (ANEMONA Med, n.r.) îl prezintă pe doctorul Cătălin Cîrstoiu ca specialist ce prestează activități medicale în cadrul acesteia. Chiar și lista de prețuri pentru fiecare act medical prestat de acesta, un indiciu în plus că acesta desfășoară activitate medicală de specialitate și după data numirii sale în funcția de manager interimar”.

Astfel, susțin inspectorii, „se conturează o stare de fapt prin care sunt încălcate prevederile Legii nr. 95/2006”.

Citată în raport, legea stabilește că „funcția de manager persoană fizică este incompatibilă cu exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică; exercitarea oricărei activităţi sau oricărei alte funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate”.

În 2018, la Anemona Med o consultație de ortopedie făcută de medicul Cîrstoiu costa 275 de lei , în timp ce o consultație clinică era 220 lei. O interpretare pentru o analiză de radiologie costa 165 lei, iar intervențiile chirurgicale mai mici – 385 de lei. Cele mai costisitoare intervenții erau tratamentul condroprotector al genunchiului – terapie intraarticulară (1.100 lei), tratamentul PRP (infiltrațiile cu plasmă imbogățită cu trombocite, conform Regina Maria) – 2.930 de lei, iar o tomografie cu emisie pozitronică (PET-CT) ajungea la 5.100 lei.

Conform procedurilor controlului, inspectorii l-au întrebat pe Cătălin Cîrstoiu în legătură cu ceea ce au descoperit și acesta a răspuns în scris.

„Administrator e socrul. Administrator e mama”, s-a apărat Cătălin Cîrstoiu

În răspunsul lui Cîrstoiu, managerul susține că nu este administrator al nici unei societăți comerciale. „Petru ANEMONA MED, administrator este socrul. Pentru ANEMONA CLINICAL SERVICES, administrator este mama și dețin, confom declarației de avere, 50% din acțiuni. Nu dețin părți la ANEMONA MED, unde soția mea are 100% acțiuni. Nu am încasat niciodată dividente de la aceste două firme. Nu am nicio relație contractuală cu ANEMONA MED. Nu am încasat bani, drepturi salariale, remunerații de la aceasta”, s-a apărat medicul.

„Asigur formarea profesională a unei echipe de medici specialiști și rezidenți dată fiind experiența mea profesională și de cadru universitar, în timpul meu liber și în afara orelor de program, la cererea lor. Nu am relație patrimonială cu ANEMONA MED”, a mai susținut Cîrstoiu.

Socrul lui Cîrstoiu, medicul pensionar Mihail Geană, originar din județul Argeș, este administratorul firmei. Actuala configurație a firmei este aceeași de un deceniu, când soția lui Cîrstoiu a fost înlocuită de tatăl ei în poziția de administrator. Anemona Clinical Services este deținută, în proporție de 50%, de cei doi soți Cîrstoiu, Monica-Mihaela și Cătălin. Mama acestuia, Mioara-Mariana, este administrator din 2019.

Un alt capitol de posibilă incompatibilitate: Cîrstoiu – manager, soția – șef de secție

Din verificările făcute, susțin inspectorii, s-a constatat faptul că „prin numirea în funcția de manager interimar al SUUB prin OMS R/277/21.03.2020, prof. univ. dr. Cătălin Florin Cîrstoiu s-a aflat într-o stare de conflict de interese întrucât la acea dată doamna prof. univ. dr. Monica Mihaela Cîrstoiu, soția domnului Cîrstoiu, ocupa funcția de șef secție Obstetrică-Ginecologie III”.

Inspectorii Corpului de Control susțin că numirea doctorului Monica Cîrstoiu pe postul de șef de secție în cadrul Spitalului Unversitar a fost făcută nu prin concurs, ci printr-un contract administrativ emis în 27.02.2014 și semnat de doctorul Cătălin Cîrstoiu, reprezentantul legal al SUUB la aceea dată.

Contractul Monicăi Cîrstoiu a fost prelungit succesiv, ultimul act adițional fiind semnat pe 25.03.2020, tot de soțul său, la doar 4 zile de la numirea în funcția de manager interimar.

Ca urmare a numirii sale ca manager interimar și pentru evitarea stării de conflict de interese, conform legii, Cătălin Cîrstoiu a avut obligația ca în termen de 30 de zile să înlăture motivele acestei situații. Din documentele puse de spital la dispoziția echipei de control, s-a constatat faptul că doctorul Monica Cîrstoiu a fost eliberată din funcția de șef de secție prin decizie pe 16.06.2020, adică după 3 luni.

Cătălin Cîrstoiu susține că jurnalista i-a zis „că îi pare rău că scrie și că nu crede în ce scrie”

În urma investigației publicate luni, candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, a afirmat că nu se află nici în conflict de interese şi nici în stare de incompatibilitate.

„În primul rând că nu Corpul de Control al Primului Ministru şi niciun corp de control nu decide dacă cineva în ţara asta e în stare de incompatibilitate sau conflict de interese”, a spus Cîrstoiu, la Institutul Clinic Fundeni, citat de Agerpres.

Dar când apare un articol în presă şi înainte primeşti mesaj de la jurnalist că îi pare rău că scrie şi că nu crede în ce scrie, e suficient. Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, despre investigația HotNews:

„Nu sunt, doamnă, incompatibil, nu sunt în conflict de interese, e opinia mea şi, dacă vreţi detalii suplimentare, la momentul respectiv am prezentat un punct de vedere al Corpului de Control al Primului Ministru, care şi-a invalidat el singur, pentru că invocase o bază legală care nu exista, parte din raport”, a continuat el.

Cîrstoiu a precizat că a fost sesizată şi Agenţia Naţională de Integritate (ANI), singura instituie care poate decide acest aspect.

„Dar având în vedere documentele ulterioare pe care le-am primit la Spital Universitar de la Agenţia Naţională de Integritate, eu înţeleg că a fost sesizată Agenţia Naţională de Integritate pe acest aspect, singura instituţie care decide dacă este sau nu condiţia legală pentru a declara aşa ceva. Din punctul meu de vedere, nu am niciun fel de conflict de interese sau incompatibilitate”, a mai spus candidatul.

HotNews a publicat discuția dintre Cîrstoiu și jurnalistă

HotNews arată că, în realitate, mesajul pe care Cătălin Cîrstoiu l-a primit de la jurnalista Mirela Neag, care l-a contactat înainte de publicarea investigației, a fost: „Îmi cer scuze, știu că e duminică… Aveți un minut vă rog!”.

De altfel, publicația a dezvăluit conversația dintre ziaristă și candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei:

Ziarista: – Îmi cer scuze, știu că e duminică… Aveți un minut vă rog!

– Îmi cer scuze, știu că e duminică… Aveți un minut vă rog! Cîrstoiu: – Așa să fie. Pot sms. Nu e duminică. E zi normală. Sunt în UPU la spital.

– Așa să fie. Pot sms. Nu e duminică. E zi normală. Sunt în UPU la spital. Ziarista: – Am înțeles. O să vă dau sms. Sau vă scriu aici.

– Am înțeles. O să vă dau sms. Sau vă scriu aici. Cîrstoiu îi trimite o poză de la UPU: – Gestionez nebunia asta.

îi trimite o poză de la UPU: – Gestionez nebunia asta. Ziarista: – Vă cred. Sper să nu vă stric ziua!

– Vă cred. Sper să nu vă stric ziua! Cîrstoiu: – Nu. Nu aveți de ce. Așa… Păi spuneți. Și răspund.

– Nu. Nu aveți de ce. Așa… Păi spuneți. Și răspund. Ziarista: – Am intrat în posesia unui raport de control al primului ministru… din 2020 la SUUB și în care sunt constatate în cazul dumneavoastră 3 posibile situații de conflict de interese și incompatibilitate.

– Am intrat în posesia unui raport de control al primului ministru… din 2020 la SUUB și în care sunt constatate în cazul dumneavoastră 3 posibile situații de conflict de interese și incompatibilitate. Cîrstoiu: – Nu e niciun conflict de interese. Știu despre ce e vorba. Mai mult raportul acela a fost invalidat în parte de aceeași instituție care l-a scris, pt că baza legală invocată nu era corectă. Iar conflictul de interese nu există.

– Nu e niciun conflict de interese. Știu despre ce e vorba. Mai mult raportul acela a fost invalidat în parte de aceeași instituție care l-a scris, pt că baza legală invocată nu era corectă. Iar conflictul de interese nu există. Ziarista: – Știu cum ați răspuns echipei de control… e scris în raport.

– Știu cum ați răspuns echipei de control… e scris în raport. Cîrstoiu: – Păi așa și e.

– Păi așa și e. Ziarista: – Cum adică a fost invalidat parțial? Nu înțeleg aici.

– Cum adică a fost invalidat parțial? Nu înțeleg aici. Cîrstoiu: – E complicat de explicat juridic. Dar CCMP a bătut câmpii efectiv. Nu mi-ați stricat ziua.

– E complicat de explicat juridic. Dar CCMP a bătut câmpii efectiv. Nu mi-ați stricat ziua. Ziarista: – Da… raportul a ajuns la MS sau la ANI? Știți ceva?

– Da… raportul a ajuns la MS sau la ANI? Știți ceva? Cîrstoiu nu mai răspunde.

nu mai răspunde. Ziarista:– Vă mulțumesc pentru promptitudine. Spor în toate.

Acesta a fost singura conversație dintre cei doi, conform Hotnews.

Citiți integral:

