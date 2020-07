În muncipiul Câmpina tot mai multe persoane au fost depistate cu COVID-19, ultimele cazuri de acest gen fiind înregistrate la societatea Neptun SA, unde conducerea a luat decizia să continue activitatea la capacitatea minimă de 10%.

Unul dintre angajații la care s-a confirmat infectarea cu noul coronavirus este Nicolae Moisescu, inginer, candidatul PSD la funcția de primar al municipiului Câmpina.

Cu siguranță, această situație dă peste cap planurile sale și ale partidului, din precampania electorală. Iată și o parte din mesajul postat de Nicolae Moisescu pe contul său de Facebook.

„Doresc să vă comunic că în urma testului COVID pe care l-am făcut, rezultatul obținut este pozitiv. Am respectat regulile atât de mult cât mi-a stat în putere, însă acest virus nu iartă! Sunt asimptomatic, mă simt bine și voi depăși acest moment. Am luat legătura cu medicul de familie și cu cei de la DSP și aștept noi vești din partea dumnealor. Voi respecta cu strictețe toate procedurile medicale! De asemenea, cu responsabilitate am luat toate măsurile și i-am anunțat pe toți cei cu care am intrat în contact în aceste zile. Suntem într-un moment în care trebuie să ne întoarcem la valorile care contează cu adevărat: familia și sănătatea fiecăruia dintre noi. Voi rămâne în continuare în cursa pentru Primăria Câmpina pentru că simt că este momentul să îmi asum un rol activ în comunitatea în care trăiesc. Știu că este datoria mea să îmi pun experiența de manager și ceea ce am învățat în acești ani de la oameni, în slujba oamenilor. Totuși, cred că numai cei inconștienți se pot gândi acum la alegeri. Noi, oamenii normali și responsabili, ne gândim în primul rând la sănătate. Fac un apel la responsabilitate! Trebuie să ne protejăm și să respectăm regulile în continuare. O facem pentru noi, pentru copiii noștri, pentru părinți și bunici. Pericolul nu a trecut”, a scris Nicolae Moisescu pe contul său de Facebook.

Citeşte şi:

VIDEO Adunare religioasă cu peste 200 de participanți, întreruptă de polițiști

167 de cazuri noi confirmate în București, în ultimele 24 de ore. Alte patru județe au înregistrat peste 100 de cazuri noi

Cei care vin din concedii petrecute în zone aglomerate să se autoizoleze la domiciliu 7 zile

PARTENERI - GSP.RO Fosta amantă a lui Cristiano Ronaldo a ieșit în presă: „Am rămas mască de ce m-a vrut”

PARTENERI - PLAYTECH.RO În ce hal a ajuns Adriana Iliescu din cauza sărăciei! Mănâncă cu rația și... Cutremurător!

HOROSCOP Horoscop 27 iulie 2020. Racii au parte de o zi care poate scoate la lumină complicații în relațiile de familie