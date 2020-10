Cântăreața Delia și-a cumpărat un penthouse de 3.000.000 de euro. Unde se află apartamentul de lux și când va fi gata

Apartamentului achiziționat de Delia și Răzvan urmează a fi livrat în 2021.

Proprietarul va avea o priveliște de 360 de grade. Penthouse-ul este îmbrăcat în sticlă și nu are vecini pe etaj.

Delia și Răzvan, care sunt căsătoriți din 2012, vor face un ”upgrade”. Ei locuiesc într-un penthouse cumpărat acum 7 ani, cu circa 1.000.000 de euro, în One Floreasca Lake, și investesc regulat în majoritatea proiectelor rezidențiale realizate de One United Properties.

Îmi place pentru că are toate caracteristicile unui penthouse adevărat: suprafața, înălțime de 6 metri în living, este cel mai înalt bloc de locuințe din zona de nord și priveliștea este spectaculoasă, ai vedere la parc și la lacuri, vezi tot nordul. Caracterul de unicitate ne-a atras.

În urmă cu un an, One United Properties a reușit să vândă cel mai scump apartament din complexul rezidențial One Mircea Eliade, penthouse-ul de la etajul 20 al celui mai înalt dintre turnuri, cu 6,87 milioane euro, fără TVA.