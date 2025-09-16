Nouă capete de porc, descoperite într-o singură noapte

Nouă capete de porc au fost găsite, în noaptea de 8 spre 9 septembrie, în fața mai multor moschei din Paris și din suburbii. Incidentul a stârnit o dezbatere intensă despre islamofobie în Franța, dar și suspiciuni de influență străină.

🇫🇷 A police probe found foreign nationals placed pig heads outside at least nine #mosques in and around #Paris on Tuesday, the Paris Prosecutors office said Wednesday. pic.twitter.com/cByD7xHU3y — FRANCE 24 English (@France24_en) September 11, 2025

Parchetul din Paris a anunțat că doi străini, care între timp au părăsit țara, sunt principalii suspecți. Procurorii consideră că acțiunea a fost un „demers deliberat de a stârni tulburări în societate”.

Indiciile: porci cumpărați din Normandia și o mașină cu numere sârbești

Un fermier din Normandia le-a spus anchetatorilor că doi bărbați au cumpărat de la el unsprezece capete de porc, cu câteva zile înainte. Cei doi ar fi circulat cu un autoturism înmatriculat în Serbia.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere i-au arătat pe suspecți mergând către Paris și apoi plasând capetele de porc atât în capitală, cât și în Montreuil, Montrouge, Malakoff și Gentilly. Pe unul dintre capete, potrivit presei franceze, ar fi fost gravat numele președintelui Emmanuel Macron.

Suspecții au fugit din Franța

Anchetatorii au stabilit că cei doi au plecat din Franța la scurt timp după acțiune și au traversat granița cu Belgia. Telefonul folosit de ei, cu număr croat, a fost localizat la un punct de trecere a frontierei.

Procurorii au deschis un dosar pentru „acțiuni în serviciul unei puteri străine” și „incitare publică la ură sau violență pe criterii etnice și religioase”.

Paralele cu alte cazuri atribuite Rusiei

Șeful poliției din Paris, Laurent Nuñez, a declarat că incidentul „aduce aminte de alte acțiuni similare, legate de tentative de amestec străin”.

În ultimii ani, mai multe acte de vandalism au zguduit Franța:

în iunie 2025, trei sinagogi, un restaurant evreiesc și un monument al Holocaustului au fost vandalizate la Paris. Trei cetățeni sârbi au fost arestați atunci;

în mai 2024, mâini roșii au fost pictate pe un memorial al Holocaustului. Trei bulgari au fost identificați, iar presa a scris că ar fi fost coordonați de la Moscova;

în noiembrie 2023, zeci de stele ale lui David au apărut pe ziduri din Paris. Doi moldoveni au fost arestați, iar un om de afaceri moldoveano-rus a fost bănuit că a orchestrat operațiunea.

Un document secret publicat ulterior de Le Monde și confirmat de AFP indica faptul că serviciile de securitate ruse ar fi organizat întreaga campanie. Moscova a respins acuzațiile, numindu-le „absurde și scandaloase”.

Declarațiile șefei serviciilor secrete franceze

Céline Berthon, directoarea serviciului de informații interne DGSI, a declarat pentru FranceInfo că există dovezi că „persoanele implicate au venit în Franța cu această misiune și au acționat conform unor ordine primite”.

„Primele fotografii cu capetele de porc au fost urcate online de pe un dispozitiv care poate fi atribuit Rusiei”, a mai spus Berthon. Ea a subliniat că este vorba despre „o gamă largă de actori”, de la instituții de stat la organizații care sprijină Kremlinul.

