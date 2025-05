Cum a avut loc incidentul

Incidentul s-a petrecut în timpul etapei de 160 km a cursei, care a început și s-a încheiat în orașul Vlora din Albania, în timp ce plutonul cobora cu viteză o pantă.

Smith, care concurează pentru echipa Intermarché–Wanty, a povestit că a observat mai multe capre pe marginea drumului și s-a mutat spre partea dreaptă pentru a evita o posibilă coliziune. Din păcate pentru el, una dintre capre a decis să traverseze brusc șoseaua, exact în fața sa.

Imaginile video au surprins capra sărind și atingând cu piciorul roata din spate și piciorul ciclistului.

Smith a fost împins pe marginea drumului, pe o porțiune cu iarbă, dar a reușit să-și păstreze echilibrul și să revină rapid pe traseu.

„N-am avut prea mult timp să reacționez. O văzusem cu vreo 10 secunde înainte, un polițist încerca să le țină pe toate într-o parte, apoi una sau două au început să traverseze”, a declarat Smith, adăugând că încă iubește animalele.

„Ce pot să zic? N-am știut în ce direcție să merg, toți ceilalți s-au dus la stânga, eu am ales dreapta, dar până la urmă a fost bine”.

Nu este prima dată când un animal sălbatic provoacă incidente de acest fel în timpul Giro dItalia.

În 2023, un câine a provocat un carambol după ce a pătruns pe traseu, forțând mai mulți cicliști să frâneze brusc pe ploaie.

Smith nu s-a gândit că va avea un incident de acest fel

Vorbind despre incidentul din acest an, Smith a spus că era atent la eventuale animale rătăcite, dar nu s-a gândit niciodată că va avea probleme cu o capră.

„Probabil mă așteptam mai degrabă la un câine, dar se pare că sunt mult mai multe capre pe aici”, a spus el.

„Albania e grozavă, sudul e foarte frumos. Organizarea a fost foarte bună și mi-a plăcut experiența. A fost ceva diferit… doar aveți grijă la capre!”

