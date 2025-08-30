Mai multe obiecte de la începutul anilor ’90

O capsulă a timpului îngropată de Prințesa Diana în 1991 a fost deschisă, potrivit BBC. Mama Prințului Harry și a Prințului William a depus recipientul la Spitalul de Copii Great Ormond Street (GOSH) din Londra.

Conform raportului, aceasta conținea un CD cu Kylie Minogue, un calculator și un pașaport din anii ’90. Cutia cu obiecte a fost sigilată la ceremonia de inaugurare a unei noi secțiuni a spitalului. Potrivit BBC, obiectele din capsulă au fost alese de doi copii care câștigaseră un concurs. Prințesa Diana i-ar fi ajutat pe cei doi să aleagă, care aveau la acea vreme nouă și unsprezece ani.

Alte obiecte din cutie includeau un televizor de buzunar, un ziar, o colecție de monede britanice, un recipient cu semințe de copaci și o fotografie a prințesei Diana.

Capsula timpului nu a fost descoperită „peste sute de ani”, așa cum era planificat. Se pare că a fost dezgropată mai devreme, deoarece pe locul respectiv urmează să fie construită o nouă clădire a spitalului, un centru de oncologie pentru copii. Conform relatărilor din presă, unitatea medicală le-a cerut angajaților care fie s-au născut în 1991, fie lucrau deja acolo în 1991, să ajute la recuperarea capsulei.

A urmat o tradiție regală

Prințesa Diana, care a murit într-un accident de mașină la Paris în 1997, a avut legături strânse cu spitalul de copii. Ea a devenit președinte de onoare a instituției în 1989 și a vizitat clinica în mod regulat până la moartea sa.

Cu capsula timpului, Diana a urmat o tradiție regală în 1991: fosta prințesă de Wales, Alexandra (1844-1925), a pus piatra de temelie pentru o clădire GOSH mai veche în 1872 și a sigilat și o capsulă a timpului. Se spune că aceasta încă nu a fost găsită.

De la filantrop la style-icon, prințesa Diana a fost una dintre cele mai emblematice figuri ale perioadei în care a fost soția prințului Charles, dar și după ce a divorțat de acesta.



