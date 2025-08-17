Accidentul a avut loc în zona localității Gorneni, unde cinci mașini mașini și o autoutilitară s-au ciocnit. La locul accidentului au intervenit pompierii Secției Mihăilești cu o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD și trei autosanitare ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Potrivit ISU Giurgiu, victimele sunt două femei, de 57 și 72 de ani, și doi bărbați, de 60 și 74 de ani. Cei patru răniți au fost preluați de echipajele medicale și duși la un spital din București pentru îngrijiri medicale.

„Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, iar cazul a rămas în atenția Poliției pentru cercetări”, a transmis ISU Giurgiu într-o postare publicată pe Facebook.

Amintim că, în noiembrie 2024, un grav accident rutier a avut loc pe DN6, în apropierea localității Valea Plopilor, județul Giurgiu, după ce un microbuz cu 19 persoane a lovit o mașină în care era doar șoferița în vârstă de 50 de ani. Aceasta a fost găsită încarcerată, apoi a fost scoasă dintre fiare, i s-au făcut manevrele de resuscitare, însă ulterior a fost declarată decedată.

