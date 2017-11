Atunci și Acum. Imaginea liberalei Raluca Turcan, în peisajul politic a evoluat, de-a lungul timpului. A câștigat alegerile în Sibiu cu scor mai mare decât partidul, la toate alegerile parlamentare. Este la al patrulea mandat în Parlament, și a condus interimar PNL-ul, din decembrie 2016, până la Congres, într-o perioadă de criză, după eșecul de la alegerile parlamentare. Acum este liderul deputaților PNL.



Deși este deputat de Sibiu, filială care a înregistrat rezultate bune la toate alegerile, mai bune decât media partidului pe care l-a reprezentat, Raluca Turcan este din Botoșani.

S-a născut pe 2 aprilie 1976, în Botoșani, și a intrat în politică, în Partidului Liberal Democrat (PLD), condus de Theodor Stolojan. De altfel, Stolojan este cel care a susținut-o de-a lungul timpului, în evoluția politică. După unirea Partidului Democrat cu Partidul Liberal Democray, Raluca Turcan a devenit vicepreședintele al PD-L. Și ulterior, ajunge în conducerea PNL, după unirea democrat-liberalilor cu liberalii.



Raluca Turcan este economist și specialist în comunicare și relații publice, însă în Parlament s-a manifestat pe domeniul educației, fiind membru al comisiei de învățământ al Camerei Deputaților.

A absolvit în 1999 Academia de Studii Economice, Facultatea de Relații Economice Internaționale, diplomă în economie și SNSPA București, fiind masterand în Comunicare și Relații Publice. A făcut și un cursul postuniversitar de perfecționare în domeniul securității și apărării naționale: Securitate și Bună Guvernare, din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, la Colegiul Național de Apărare.

Între 1996 și 1999, a fost bursieră a Institutului Puşkin din Moscova, de unde ar fi obținut o „diplomă în rusă comercială”, potrivit CV-ului său. „Eu am absolvit Facultatea de Relaţii Internaţionale a Academiei de Studii Economice din Bucureşti. După admiterea la această facultate, am primit o bursă din partea Guvernului României, din partea ţării mele. Am privit această bursă de câteva luni la Moscova ca pe o şansă de a acumula cunoştinţe”, spunea Turcan despre bursă.

În 2008 a afirmat într-o emisiune că are 28 de ani, deși avea 32 de ani

În 2008, într-o emisiune de la Realitatea TV, Raluca Turcan a afirmat, la un moment dat, că are 28 de ani.

Apoi, confruntată cu CV-ul său de pe site-ul Camerei Deputaților, din care reieşea că are 32 de ani (fiind născută în 1976), a râs și a susţinut că nu-și mai amintise ce vârstă are.

”Efectiv am uitat”, a spus Raluca Turcan, în emisiune, când moderatorul i-a atras atenția că vârsta pe care tocmai o spusese nu coincidea cu cea de pe site-ul Parlamentului.

Un alt moment controversat a fost în 2010, când presa a relatat faptul că, într-o şedinţă a Comisiei pentru Cultură şi Mass-Media de la Camera Deputaților, Raluca Turcan i-ar fi cerut explicații preşedintelui TVR pentru costisitoarea lansare a „postului local” TVR Hunedoara, care era, de fapt, TVR HD, unde HD erau iniţialele de la High Definition.

Turcan, despre familie: ” Soţul meu, Valeriu Turcan şi fiul nostru, Eric Octavian, sunt cele mai importante persoane din viaţa mea”

Raluca Turcan este căsătorită cu Valeriu Turcan, fostul purtător de cuvânt al fostului președinte Traian Băsescu. Într-o postare pe Facebook, aceasta povestea ce înseamnă familia pentru ea. ”Soţul meu, Valeriu Turcan şi fiul nostru, Eric Octavian, sunt cele mai importante persoane din viaţa mea”, spunea deputatul PNL.

Pe blogul său a mai povestit și cum și-a întâlnit soțul. “Ne-am cunoscut în timp ce lucram amandoi la campania PNL și a Aliantei D.A. Am fost cucerita din primul moment de inteligența, căldura și umorul sau și ne-am căsătorit în septembrie 2004”, a povestit Turcan.

A defilat pe scena Bucharest Fashion Week, în 2010

Raluca Turcan este una dintre parlamentarele cele mai elegante din actualul Legislativ. Ea a cochetat și cu moda. În 2010, Turcan a fost dina dintre surprizele de pe podiumul de modă de la Bucharest Fashion Week. Deputatul a prezentat o rochie de seară din colecţia Galinei Pânzaru.

Recent, ea mărturisea și că apreciază hainele create de Liliana Turoiu Udrea, dar o sfătuia să nu candideze pentru președinția Institutului Cultural Român (ICR).

