Atunci și Acum Cum s-a transformat politicianul Victor Ponta: De la cel mai tânăr premier la contestatarul cel mai aprig al lui Liviu Dragnea

Atunci și Acum. Politicianul Victor Ponta a avut o evoluție plină de suișuri și coborâșuri, în politica românească. Ajuns din protestatar la Mineriadă, în funcția de șef al Corpului de Control al premierului, cariera politică a lui Ponta a atins cel mai mare vârf în 2012, când ajungea cel mai tânăr premier al României. A condus Partidul Social Democrat dar a fost exclus, anul acesta, din partidul care l-a propulsat în carieră și a ajuns, în prezent, contestatarul cel mai aprig al liderului PSD Liviu Dragnea.

Victor Ponta a intrat în politică în 2001 la invitația lui Adrian Năstase, căruia îi fusese asistent la catedra de Drept Internațional Public. A ajuns șef al Corpului de Control al Guvernului iar în 2003 a fost ales președinte al Tineretului Social Democrat.

Mama sa nu a fost încântată de decizia de a se înscrie în PSD. Aceasta povestea într-un interviu că i-a reproșat fiului decizia de la acea vreme. ”Bine Victor, de aia am mâncat noi bătaie pe 13 iunie 1990?”, i-ar spus Cornelia Naum fiului său, amintindu-i că au ieșit la Mineriadă împotriva celor care acum îi dădeau o funcție în Guvern, cea de șef al Corpului de Control al premierului.

În februarie 2010, Victor Ponta a candidat la președinția Partidului Social Democrat, și a fost ales noul lider al formațiunii. Era cel mai tânăr lider al Partidului Social Democrat, după Ion Iliescu și Adrian Năstase.

Dar cea mai înaltă funcție în care a ajuns a fost cea de premier. În urma căderii Guvernului Ungureanu, ca rezultat al adoptării moțiunii de cenzură propusă de Uniunea Social-Liberală, în luna mai 2012, Victor Ponta a ajuns prim-ministru, cel mai tânăr șef al Executivului.

Ponta a vrut mai mult, și a candidat în 2014 la alegerile prezidențiale din 2014. S-a clasat pe primul loc, în primul tur, cu 3.836.093 voturi, reprezentând 40,44% din totalul voturilor exprimate, iar pe locul doi s-a clasat primarul Sibiului, Klaus Iohannis, cu 2.881.406 voturi, reprezentând 30,37% din totalul voturilor exprimate.

În turul doi de scrutin, a pierdut în fața lui Klaus Iohannis, după un scandal imens declanșat în diaspora, legat de faptul că românii nuau putut vota la secțiile deschise în sediile consulatelor.

Au urmat probleme în justiție, care l-au făcut să plece de la șefia partidului. Cariera politică a continuat cu cel mai mare eșec. În 2015, după tragedia de la Colectiv, Ponta a renunțat la mandatul de premier, în urma unor proteste ample. Deși a câștigat un nou mandat de parlamentar, relația lui cu Liviu Dragnea s-a deteriorat din ce în ce mai mult. Și a culminat cu excluderea lui din partidul care l-a propulsat în prim-planul politicii.

Despre copilărie: Mânca „barabule”, mergea la „păpuşoi” şi dormea în pat de paie în Bucovina

“Faptul că Victor s-a născut se datorează integral tatălui său, Dumnezeu să-l odihnească, pentru că eu luasem decizia să nu păstrez sarcina. Aveam o anume suferinţă medicală care permitea un avort legal şi eram hotărâtă să nu fac copilul, dar a fost dorinţa fierbinte a tatălui său să îmi asum riscul. Noi am divorţat ulterior, dar, în 1992, când s-a stins din viaţă, tatăl lui Victor a făcut-o în casa noastră, înconjurat de cei dragi”, declara, în 2012, pentru inpolitics.ro, mama lui Victor Ponta.

Practic, noul prim-ministru se înscrie în aşa-numita categorie a “decreţeilor”, adică a celor două milioane de copii născuţi între 1967 şi 1972, după ce Nicolae Ceauşescu a dat celebrul decret 770, din 1 octombrie 1966, prin care erau interzise avorturile, cu excepţia celor necesare din punct de vedere medical.

Victor Ponta povestește cu nostalgie despre perioada copilăriei, când mânca „barabule”, mergea la „păpuşoi” şi dormea în pat de paie în Bucovina. Premierul a mărturisit că în anii ’80, când în București se găsea mâncare greu și erau condiții dificile de trai, îşi făcea vacanţele la mătușa sa din comuna Cacica – judeţul Suceava.

În anii ‘80, Victor Ponta și-a petrecut vacanțele copilăriei într-un sat din comuna Cacica, județul Suceava. De multe ori Victor uita să vină la masă și era certat de bunică din această cauză, dar aceeași bunică l-a învățat să-și facă cruce după ce mâncau. Pe acea vreme nimeni nu avea telefon în sat (serviciul a fost introdus abia din anii 2000), iar tânărul putea ține legătura cu cei dragi doar prin scrisori.

Perioada agitată din viață- anul 1990 când, licean fiind, a ajuns în Franța cu 40 de dolari în buzunar și a dormit în gara din Paris; A stat plecat un an

”Da, m-am “îmbătat” cu aerul libertății la începutul lui 1990 (..) aveam abia 17 ani și toata lumea îmi stătea înainte”, a povestit Ponta într-o postare pe blogul personal. El mărturisea că a plecat cu 40 de $ in buzunar, într-un schimb de programe, la un liceu din Nancy.

”Tabăra a durat 3 săptămâni, în care am mai prins ceva franceză și am descoperit mirajul McDonald”s și iată-mă în gara din Nancy gata de plecare spre casa. Am mulțumit frumos, m-am dus spre peron, am ieșit pe altă ușa și am luat-o la picior cu rucsacul în spate spre ieșirea din oras. Doar nu era să fiu atât de aproape de Paris – orasul la care am visat toata adolescența, și sa ratez ocazia. M-a luat un camionagiu si, pe la miezul noptii, am pus piciorul in locul visat. Metroul m-a dus în Gara de Nord si am dormit in prima noapte chiar acolo, invatand rapid de le ceilalti aflati in aceeasi situatie cu mine unde sa ma plasez si cum sa-mi pun bagajul sub cap, legat de mine, ca sa nu raman fara el!

”A fost cea mai boemă perioadă din viața mea. Am bătut tot Parisul pe jos”, mai scria Ponta, care povestea că a ajuns să lucreze la un supermarket și la o benzinărie și a revenit în țară în momentul în care și-a dat seama că nu își poate continua studiile. Un rol l-a jucat și mama sa, care a venit la Paris să îl convingă să se întoarcă acasă.



Ce pasiuni are Victor Ponta: Joacă baschet și a fost copilot la raliuri

Fostul premier are două mari pasiuni: baschetul și raliurile. De altfel, a și câștigat campionatul național de tineret de baschet în 1989, unde a jucat pentru CSA Steaua București, iar în 2008 câștiga Cupa Dacia Logan, unde a fost co-pilot.

Pasiunea pentru baschet i-a adus și mult accidentări, acesta ajungând chiar la operație. Victor Ponta a suferit la jumătatea lunii iunie 2015 o intervenţie chirurgicală la genunchiul stâng într-o clinică din Turcia, fiind nevoit să îşi delege atribuţiile de prim-ministru lui Gabriel Oprea pentru câteva săptămâni.

După operaţie, fostul premier anunţa pe Facebook că intervenţia fusese „mult mai complicată decât se anticipa” şi îşi exprima speranţa că „până în decembrie” va putea din nou să facă sport.

Fiul său, Andrei, i-a moștenit pasiunea pentru sport și joacă rugby.

În 2013, Victor Ponta diputa un meci de baschet în compania lui Ghiţă Mureşan, pe un teren de antrenament al echipei Washington Wizards, în SUA. Din cele două echipe, a premierului român şi a fostului baschetbalist din NBA, au făcut parte şi reprezentanţi ai mass-media prezente în delegaţia aflată în vizită oficială în SUA.