De Daria Maria Diaconu,

Prezent la o gală caritabilă – Centrepoint, Prințul William a dezvăluit care este show-ul de televiziune pe care soția sa, Kate Middleton, îl urmărește cu sufletul la gură. Este vorba despre emisiunea Strictly Come Dancing, transmis de BBC. Show-ul este versiunea britanică a emisiunii americane Dancing With The Stars.

Prințul William al Marii Britanii a mărturisit că el a urmărit emisiunea doar de câteva ori. În schimb, nu doar Kate Middleton este fan al show-ului de dans, ci și mama acesteia, Carole Middleton, notează quien.com.

FOTO: Hepta

