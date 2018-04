Pilotul Jonny Knowlson a dezvăluit care sunt cele mai bune locuri din avion ca să nu simți turbulențele la fel de puternic, potrivit Daily Mail. Nu toată lumea din avion simte turbulențele în același mod, relatează pilotul care și-a făcut deja un renume pe rețelele de socializare unde postează ca Jonny the Pilot.

„Pentru un zbor cât mai liniștit, știai că dacă vei sta în apropierea aripilor unui avion mare care zboară la mare altitudine va fi în favoarea ta? Fiind în apropierea centrului avionului, ridicările, vântul, gravitația, frâna vor fi aplanate și vei avea cel mai liniștit zbor”, spune Jonny pilotul.

Britanicul dă sfaturi și pentru cei care vor să doarmă în timpul zborurilor lungi. „Cel mai silențios loc este cât mai în față sau în spate de motoare, în funcție și de cât îți permite bugetul pentru un loc. Alege un loc la culoar, va fi mai silențios decât unul la fereastră, chiar dacă nu ai priveliște”, mai spune experimentatul pilot. În plus, ca să poți dormi dus, e bine să stai spre mijloc, ca să nu auzi zgomotul de la toalete sau zgomotul pregătirilor pe care le fac colegii însoțitori de zbor, mai spune pilotul care a călătorit foarte mult și practic a stat și în toate locurile unui avion.

Pentru mai mult loc ca să-ți dezmorțești picioarele, puteți alege locurile de la ieșirile de urgență. Singurul dezavantaj este că trebuie să puneți toate bagajele în compartimentele de sus, nu aveți voie să țineți nimic la picioare. „De exemplu, am călătorit recent la Geneva cu un Airbus A319. Potrivit site-ului Seat Guru, rândul 10 B, C, D and E sunt grozave și au loc extra pentru picioare fiind la ieșirea de urgență”, mai recomandă pilotul.

Și pentru final, păstrează cel mai bun loc din toate: „Fără îndoială, cel mai bun loc într-un avion este al meu. Nu mă crezi? Vino să mă saluți înainte de decolare sau după aterizare și te vei convinge”, mai spune Jonny pilotul.