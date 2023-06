Pentru Caroline, totul a început după o întâlnire cu ambasadorul ucrainean în Suedia, care a avut loc la două zile după atacul brutal al Rusiei asupra Ucrainei.

„M-am uitat la mine, mi-am văzut tocuri înalte și costumul meu elegant și m-am întrebat ce naiba mai caut aici?”, spune Nordengrip.

A fost momentul în care a decis să renunțe la ținuta de afaceri pentru un costum de camuflaj și a solicitat să se alăture armatei ucrainene.

„Din acel moment, am făcut tot ce am putut să ajung în Ucraina și să fiu transferată într-o unitate de acolo”, explică politiciana.

Aveam o slujbă bună și o viață bună. Sunt căsătorită, așa că am un soț acasă care mă așteaptă. Dar nu puteam rămâne indiferentă, când vedeam ce se întâmplă în Ucraina.

„La acel moment, soțul meu lucra în străinătate. Urma să vină acasă pentru două zile. Dar nu am mai apucat să-i spun că plec, am primit un telefon și mi s-a spus că trebuie să mă prezint la unitate. L-am sunat și mi-a spus doar atât:. «Sunt surprins că încă nu ai plecat»”, rememorează Nordengrip.

Femeia recunoaște că le e dor unul de altul, „sunt plecată de atâta vreme. Desigur că este îngrijorat, pentru că acum sunt în ofensivă. Face tot posibilul să rămână calm”.

View this post on Instagram

Caroline Nordengrip a fost instruită în armata suedeză. „Am început ca voluntar în Forțele Aeriene, când aveam 15 ani. Apoi mi-am terminat stagiul și am fost angajată cu jumătate de normă, întotdeauna am avut și alte locuri de muncă”.

Suedeza, care se pregătește din noiembrie alături de camarazi ucraineni, servește acum în rândurile Legiunii Internaționale, care face parte din Forțele Armate ucrainene. Ea are gradul de sergent.

Ea a antrenat mai întâi soldații, în Ucraina, apoi a fost mobilizată pe front, „pentru prima dată în viață”.

Camera montată pe cască a înregistrat momentul când poziția ei și a camarazilor săi a fost bombardată: „Din fericire, rușii țintesc mai prost decât mama mea“.

View this post on Instagram

Ca soldat, ea este antrenată și pregătită pentru orice. „Mă tem cel mai mult de neînțelegerile cu ceilalți soldați, nu vorbesc încă bine limba. Știu cuvinte și comenzi de bază, mi-e frică să nu pricep un ordin. Dar încerc să învăț ucraineana cât pot de bine”.

„Nu vreau să cad în mâinile rușilor, dar, desigur, există această posibilitate și trebuie să accept asta. Însă mai bine moartă decât prizonieră! Vor fi mereu momente de frică. Dacă nu ar fi, ceva nu ar fi în regulă cu capul meu”, adaugă suedeza.

A fost ziua ei de naștere pe 31 mai, iar ea și-a sărbătorit 43 de ani: „Oamenii de aici au făcut totul pentru a-mi face ziua fericită.” A primit un tort și s-a făcut și un grătar.

View this post on Instagram

Va câștiga Ucraina? „Da! Văd asta în atitudinea soldaților și a populației. Trebuie să învingem, nu există altă cale“.

Cât timp va rămâne Nordengrip în Ucraina: „Este o întrebare la care este greu de răspuns. Depinde de cum se dezvoltă războiul. Nu cred că se poate termina anul acesta, asta e părerea mea personală. Depinde foarte mult și de suportul din străinătate. Dar e sigur că vreau să stau până la sfârșit”.

View this post on Instagram

Nu am ezitat niciodată. Nu puteam sta acasă, indiferentă. Am aflat atât de multe despre acest război când eram în Comisia de Apărare din Suedia, încât, când a început, am simțit imediat că trebuie să contribui și eu.

Caroline Nordengrip: