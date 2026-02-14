Retailul românesc sub presiunea fiscală

Potrivit economistului Cristian Păun, profesor universitar la Academia de Studii Economice din București, principalele caracteristici ale sectorului de retail sunt:

„Marje nete de profit foarte mici (1-3%): asta înseamnă că cifra de afaceri poate fi mare dar profiturile sunt aproape nesemnificative prin raportare la ea. Din motive care țin de natura acestui tip de afacere, nu de nu știu ce comportament evazionist;

Retailul operează cu un volum mare de produse dar generează un profit per unitate de volum foarte redus;

Retailul operează cu costuri rigide foarte ridicate: chirii, salarii, logistică, energie etc.”

Sectorul este extrem de sensibil la taxe pe cifra de afaceri, plafonarea adaosului comercial, impozite pe active în creștere, fiscalitatea muncii și lipsa de predictibilitate fiscală („schimbări dese de reguli fiscale, aplicări retroactive, excepții care din temporar devin permanente”).

„Retailul operează cu mii de angajați, este un sector foarte intensiv în muncă. Carrefour avea, de exemplu, circa 17.000 angajați doar în România. Orice creștere de salariu minim sau de fiscalitate pe muncă generează costuri operaționale importante care, pentru că marja de profit este foarte redusă, produce pierderi importante foarte rapid”, a subliniat Cristian Păun.

De ce se retrage Carrefour din România: „Nu este întâmplător”

Profesorul Cristian Păun explică că retragerea Carrefour din România nu este surprinzătoare și nici un semn că investitorii locali vor rezolva problemele.

„Nu este întâmplător faptul că se retrage Carrefour din România. Și nici dătător de speranță că sunt preluați de niște investitori locali. Ei vor avea fix aceleași probleme pe care le are în momentul de față Carrefour. Nu poți face multă magie ca să salvezi situația unui sector gâtuit de taxe în ultimii ani.”, evidențiază acesta.

El mai menționează că alte piețe nu sunt neapărat mai bune, asta pentru că supermarketurile Carrefour se retrag și din Italia și „se gândesc să vândă și ce au în Polonia sau Belgia… E un plan mai amplu la nivel de grup”.

„În Italia, de exemplu, TVA este de 22%, impozitul pe profit este de 24% și mai există și o taxă regională de 3,9% tot pe profit. În Italia, povara fiscală pe muncă este ușor mai mare ca în România (45-46% față de 41-42% la noi). În Italia nu există însă salariu minim (sunt niște contracte colective la nivelul unor sectoare), la noi este cam 740 Euro / lună.”

Concluzia sa este limpede: „Este clar că nu mai suntem competitivi demult nici pe salariul minim, nici pe povara fiscală pe muncă, nici pe TVA, nici pe impozitarea capitalului.”

„Va fi doar începutul”

„Carrefour va fi doar începutul, dacă nu schimbăm ceva de urgență… Deocamdată taxa de stâlp e, tot acolo. Impozitul minim pe cifra de afaceri, tot acolo. Impozitele în creștere semnificativă. Deficitul nu a fost nici el ajustat semnificativ. Doar taxarea nu ajută. Pleacă toți, pe model Carrefour, dacă continuăm așa.”, a subliniat Cristian Păun.

Profesorul Cristian Păun evidențiază principalele probleme care afectează profitabilitatea sectorului:

Taxa de „stâlp” și impozitul minim pe cifra de afaceri;

Impozitele pe active în creștere (terenuri, clădiri, construcții speciale);

Fiscalitatea muncii ridicată, raportată la un număr mare de angajați;

Lipsa de predictibilitate fiscală, cu schimbări frecvente de reguli și aplicări retroactive.

Frații Pavăl cumpără Carrefour România

Zilele trecute, frații Adrian Pavăl și Dragoș Pavăl, proprietarii lanțului de bricolaj Dedeman, au intrat în negocieri exclusive pentru preluarea rețelei Carrefour România.

Potrivit comunicatului oficial al Pavăl Holding, vor fi preluate toate magazinele, iar brandul Carrefour va fi păstrat. Valoarea tranzacției este estimată la 823 milioane de euro și ar urma să se încheie în 5-6 luni.

Carrefour România operează 478 de magazine: 55 hipermarketuri, 191 supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 magazine discount, inclusiv Supeco și Carrefour Expres.

În 2024, retailerul a raportat o cifră de afaceri de 12,5 miliarde de lei și un profit net de 52,4 milioane de lei, cu peste 10.000 de angajați în România.

Carrefour estimează vânzări nete de 2,77 de miliarde de euro în România pentru 2025, ușor mai scăzute față de cele 2,8 miliarde de euro din 2024. Profitul EBITDA este preconizat să ajungă la 173 de milioane de euro, iar venitul operațional recurent (ROI) este estimat la 29 de milioane de euro.

Tranzacția face parte dintr-un plan mai amplu al grupului Carrefour, care se retrage și din Italia, Polonia și Argentina. În Italia, de exemplu, deși fiscalitatea pe profit este mai mare, lipsa salariului minim face piața mai flexibilă.

În România, însă, impozitele și salariul minim ridicat pun presiune pe profitabilitate, subliniază Cristian Păun.

Informații despre plecarea Carrefour din țara noastră au apărut încă de anul trecut. Grupul francez va pleca în același timp și din Polonia și Argentina, dar și din Italia.

Profesorul de economie Cristian Păun afirma la acel moment că „măcelăria e goală” și că statul este de vină, din cauza taxelor majorate continuu în ultimii patru ani. El a dat ca exemplu taxa pe stâlp și taxa pe cifra de afaceri.

Ce urmează pentru Carrefour România

Frații Pavăl, cei mai bogați români conform Forbes, care dețin Dedeman, au mai efectuat achiziții recente, inclusiv Praktiker Grecia. Preluarea Carrefour România le va extinde portofoliul, însă provocările fiscale rămân.

Alexandre Bompard, director general Carrefour, a declarat: „Cesiunea Carrefour România confirmă progresul revizuirii portofoliului început în 2025 (…) Sunt convins că acordul cu Paval Holding oferă o oportunitate excelentă pentru succesul colegilor noștri din România.”

Tranzacția cu frații Pavăl include toate magazinele Carrefour din România, iar noul proprietar intenționează să păstreze marca Carrefour „cel puțin în primă fază”, o decizie rar întâlnită în astfel de situații, relatează Profit.ro.

Pavăl Holding, prin compania Dedeman SRL, deține deja o marcă înregistrată denumită KORRA, valabilă până în 2027, ceea ce sugerează posibilitatea lansării unui nou brand de retail în viitor.

