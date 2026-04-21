Carrefour își vinde participația din Turcia

Potrivit Profit.ro, Carrefour a ajuns la un acord pentru vânzarea participației deținute în CarrefourSA către A101 Yeni Mağazacılık, cel mai mare lanț de magazine discount din Turcia, deținut de Turgut Aydın Holding și care operează peste 13.400 de magazine și 60 de depozite.

Prin această tranzacție, A101 va prelua și participația deținută de Sabanci Holding, ajungând să controleze aproape 90% din Carrefour. Valoarea totală a companiei este estimată la 325 de milioane de dolari, incluzând datoriile.

Rețea mare de magazine și venituri de miliarde

Carrefour operează o rețea de 1.237 de magazine în Turcia și a avut venituri de aproximativ 1,9 miliarde de dolari în 2025. Chiar și după vânzare, magazinele vor continua să funcționeze sub brandul Carrefour pentru cel puțin doi ani, în baza unui acord de licențiere.

După anunțul tranzacției, acțiunile Carrefour au scăzut cu peste 10% pe bursa din Istanbul. În schimb, la Paris, acțiunile au crescut ușor, cu aproximativ 1%, într-o zi în care piața era în scădere.

Grupul turc care preia afacerea este prezent și în România prin Memorial Hospitals Group, care a intrat pe piața locală în 2022, după ce a cumpărat spitalul de oncologie Monza din București.

De asemenea, brandul English Home, parte a aceluiași holding, a fost prezent în România până la finalul anului trecut.

Carrefour își restrânge operațiunile globale

Ieșirea din Turcia face parte dintr-o strategie mai amplă a grupului francez, care își reduce prezența internațională. Compania s-a retras deja din Italia la mijlocul anului 2025, într-o tranzacție de 1 miliard de euro. În România, retailerul francez a vândut lanțul de magazine fraților Pavăl pentru suma totală de 823 milioane de euro.

Intenția de a se retrage este din din Belgia, Polonia și Argentina, iar Grupul spune că vrea să se concentreze pe piețele principale din Franța, Spania și Brazilia.

Retragerea din Turcia vine după decizia de a ieși și din România, după 25 de ani de activitate pe piața locală.

