Site-ul francez de știri La Lettre, citat de postul polonez TVN, a relatat joi că lanțul Carrefour, care deține peste 14.000 de magazine în mai mult de 40 de țări, a angajat consultanți financiari de la J.P. Morgan pentru a găsi potențiali cumpărători. Carrefour deține 783 de magazine ale sale în Polonia.

Vestea vine la doar câteva luni după ce Carrefour și-a vândut peste 1.000 de magazine din Italia.

Filiala poloneză a companiei, Carrefour Polska, a declarat pentru TVN că implementează „un plan strategic ca răspuns la condițiile de piață în schimbare” și că a „început analiza portofoliului de afaceri”, dar nu a confirmat și nici nu a negat ceea ce a numit „zvonuri de piață” pe această temă.

În februarie, la publicarea rezultatelor anuale, CEO-ul Alexandre Bompard vorbea de o „revizuire a portofoliului său de active”, conform publicației de profil Option Finance.

În 2024, activitatea pe piața poloneză (2,5% din cifra totală de afaceri a grupului) a înregistrat o scădere constantă de 3% la date comparabile, într-un context de piață marcat de o presiune concurențială ridicată.

„Îmbunătățirea puterii de cumpărare nu s-a resimțit în volume, consumatorii alocând o proporție mai mare din veniturile lor economisirii”, preciza atunci Carrefour.

Potrivit site-ului francez LSA, Carrefour nu a reușit niciodată să obțină un profit suficient de mare pentru a concura cu lanțurile de tip discount din Polonia, unde activează din 1997, adică de aproape 30 de ani.

În Polonia, concurența este deosebit de puternică, ceea ce afectează rezultatele companiei locale.

Vânzările Carrefour în Polonia au scăzut cu peste 3% în 2024 față de anul precedent, potrivit TVN, care a citat ziarul polonez Rzeczpospolita.

