Logan Paul a vândut cea mai rară carte Pokémon din lume

Celebrul youtuber și luptător WWE a stabilit un nou reper în lumea obiectelor de colecție după ce a vândut faimoasa carte „Pikachu Illustrator”. Deși a achiziționat-o în 2021 pentru 5,3 milioane de dolari, valoarea acesteia a explodat, fiind adjudecată recent pentru suma incredibilă de 16,492 de milioane de dolari, inclusiv comisioanele casei de licitații Goldin, relatează BBC.

Cărțile „Pikachu Illustrator” au fost emise în cadrul unui concurs în 1998, existând doar aproximativ 40 de exemplare în lume. Cartea lui Logan Paul a fost singura dintre acestea care a primit nota 10 de la PSA (Professional Sports Authenticator), care evaluează starea cărților de colecție, ceea ce înseamnă că este o „carte practic perfectă”.

Decizia de a vinde a fost influențată de șeful casei de licitații, Ken Goldin (celebrul expert din serialul Netflix „King of Collectibles”), care l-a convins pe Logan că piața Pokémon este la apogeu.

Rezultatul licitației a fost „absolut incredibil”, a spus Paul într-o transmisiune live pe YouTube. Apoi, reprezentanta Guinness World Records, Sarah Casson, a apărut pentru a declara că este cea mai scumpă carte de joc de colecție vândută vreodată la licitație.

Deși Paul se consideră un colecționar și nu un revânzător, a recunoscut că are nevoie de lichidități. „Sunt bun la a face bani, dar sunt și mai bun la a-i cheltui”, a glumit Paul, menționând că fondurile îi vor fi utile pentru acoperirea costurilor nunții sale fastuoase cu modelul danez Nina Agdal, care a avut loc în august 2025 pe malul Lacului Como, în Italia.

Cine este noul proprietar?

Cumpărătorul este AJ Scaramucci, investitor de capital de risc și fiul fostului director de comunicare de la Casa Albă, Anthony Scaramucci.

Acesta a declarat că achiziția este doar începutul unei „vânători de comori la nivel planetar”, având planuri ambițioase de a cumpăra obiecte istorice precum: fosile de dinozaur T-Rex sau un exemplar original al Declarației de Independență a SUA.

