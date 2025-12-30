Cartea Pokémon cumpărată de Logan Paul cu peste 5 milioane de dolari

Logan Paul a achiziționat cartea „Pikachu Illustrator” în 2021–2022 pentru suma de aproximativ 5,3 milioane de dolari, un record la acel moment pentru o carte Pokémon. Tranzacția a fost confirmată ulterior de Guinness World Records drept cea mai scumpă carte Pokémon vândută vreodată într-o licitație privată.

Cartea a fost evaluată de Professional Sports Authenticator (PSA) cu nota maximă, PSA 10, ceea ce înseamnă o stare aproape perfectă. Licitația este programată pentru luna ianuarie și este organizată de platforma Goldin Auctions.

De ce este „Pikachu Illustrator” atât de rară

„Pikachu Illustrator” este considerată cea mai rară și mai valoroasă carte Pokémon existentă. A fost tipărită în 1998 și oferită drept premiu câștigătorilor unui concurs de ilustrații organizat de revista japoneză CoroCoro Comic.

Ilustrația de pe carte este realizată de Atsuko Nishida, unul dintre artiștii originali ai francizei Pokémon. Se estimează că au fost produse doar 39 de exemplare, iar numărul exact al celor care mai există astăzi nu este cunoscut.

Cartea, purtată ca o bijuterie de milioane

După achiziție, Logan Paul a transformat cartea într-un obiect spectaculos. A încastrat-o într-un colier realizat din aur și diamante, decorat cu o Poké Ball, tot din aur și diamante. Colierul a fost purtat inclusiv la evenimente publice și gale de box.

Fondatorul Goldin Auctions, Ken Goldin, a fost văzut purtând colierul în timpul unui meci de box la categoria grea, potrivit Polygon.

Prelicitația pentru carte începe pe 12 ianuarie 2026, pe platforma Goldin Auctions. Potrivit organizatorilor și experților citați de Fortune și Polygon, prețul final ar putea ajunge undeva între 7 și 12 milioane de dolari. Logan Paul a primit deja un avans de 2,5 milioane de dolari pentru această vânzare.

O piață a colecționarilor în plină explozie

Vorbind despre investiție într-o apariție la emisiunea „The Big Money Show” de la Fox Business Network, Logan Paul a povestit cum era privită pasiunea lui în copilărie.

„Tata spunea că, atunci când eram mai mic, mă jucam «Lasă-te de Poké-man»”, a spus Logan Paul, citat de Polygon.

Întrebat ce ar spune tatăl său acum despre „Pikachu Illustrator” , Paul a răspuns: „Ah, investiție inteligentă, fiule. Joacă-ți jocurile!”

Într-o postare pe rețelele sociale, Logan Paul i-a oferit fiicei sale cadou o carte Pokémon „Magikarp – First Edition”, cu o valoare de aproximativ 9.000 de dolari, prima ei carte, un exemplu de legătură personală cu universul colecționabilelor și începutul unei posibile pasiuni pentru astfel de obiecte.

Logan Paul este fratele boxerului și influencerului Jake Paul. Împreună, ei au reușit să transforme faima câștigată pe internet într-un adevărat imperiu financiar și au devenit unele dintre cele mai controversate vedete din lume.

Vânzarea acestei cărți confirmă creșterea spectaculoasă a pieței de obiecte de colecție, în special pentru articole rare din universul Pokémon. Cărțile cu tiraj extrem de mic, stare perfectă și istoric verificat au ajuns să fie tratate ca investiții de milioane de dolari. Licitația din ianuarie ar putea stabili un nou record mondial.