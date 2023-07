Shawn Warner, în vârstă de 58 de ani, încerca să vândă exemplare cu autograf ale romanului său de crimă și mister, „Leigh Howard and the Ghosts of Simmons-Pierce Manor”, o poveste „despre o adolescentă care face echipă cu o fantomă cu personalități multiple pentru a rezolva misterul uciderii părinților ei”, după cum l-a descris el în videoclipul de pe TikTok.

Jarrad „Red” Swearenjin, un creator de conținut cu 29.100 de urmăritori pe TikTok, se afla în magazin, a decis să vorbească cu autorul, după ce a văzut că acesta stătea singur la o masă, fără niciun cumpărător.

„Eram la cumpărături când am observat acest bărbat care încerca să-și promoveze noua carte. Sincer, nici măcar nu mai citesc cărți în zilele noastre. Dar ceva mi-a spus pur și simplu să-mi iau câteva”, a precizat Red în descrierea clipului, adăugând că nu îl cunoștea pe Shawn Warner.

În momentul discuției, Red a spus că face „un pic de TikTok” și că ar dori să ofere un exemplar unui utilizator al platformei pentru a-l ajuta pe scriitor să primească „un pic de dragoste”.

„Mi-am imaginat toate momentele în care am muncit atât de mult și nu am primit nicio recunoaștere”, a și-a explicat el gestul.

Videoclipul de un minut și jumătate a fost publicat pe rețeaua socială la începutul acestei săptămâni și de atunci a adunat 18 milioane de vizualizări și are peste 22.300 de comentarii, iar cartea a intrat în topul vânzărilor de pe Amazon.

Shawn Warner s-a declarat extrem de recunoscător pentru succesul la care romanul său a ajuns peste noapte.

„Când Red a venit și a vorbit cu mine, eram atât de nerăbdător să vorbesc cu oricine în acel moment, pentru că era o perioadă de acalmie a vânzărilor. Ceea ce s-a întâmplat a fost dincolo de imaginația mea. Sunt atât de recunoscător”, a spus autorul.

Romanul său a fost publicat în noiembrie 2022 de o editură independentă, Black Rose Writing, iar acum sunt în pregătire varianta audiobook și cea cu copertă cartonată.

De asemenea, el a anunțat că sunt luate în considerare mai multe spații pentru viitoarele sesiuni de autografe.

Foto: capturi tiktok.com/@shawnwwrites

