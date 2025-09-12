„Am fost un pic șocat”

Deputatul USR Radu Mihaiu a dezvăluit că, în Parlament, tipărirea unui set de 100 de cărți de vizită costă 310 lei, adică de trei ori mai mult decât pe piața liberă. Explicația? Acestea sunt realizate cu foiță de aur.

Radu Mihaiu spune că a aflat despre acest lucru după ce a cerut o ofertă, pentru că, în ultima vreme, a primit foarte multe cărți de vizită la întâlnirile pe care le are în calitate de președinte al Comisiei pentru tehnologia informației.

„Eu nu am de obicei cărţi de vizită fizice, prezint QR code-ul de pe telefon şi totul se salvează mult mai rapid, electronic, fără hârtii inutile şi cărţi de vizită care sfârşesc printr-un sertar. Cu toate astea, văzând că inclusiv actorii mari din industria IT au cărţi de vizită fizice, mi-am spus «hai să-mi fac şi eu un set, să fie, în caz de nevoie»”, a explicat Mihaiu într-o postare pe Facebook.

Când a văzut prețul cerut, reacția a fost de uimire: „Azi mi-a venit oferta: 310 lei, se decontează pe protocol. Trei sute zece lei. Am verificat rapid pe piaţa liberă, preţurile sunt între 50 şi 100 de lei, în funcţie de calitate. Am fost un pic şocat”.

Glumele colegilor: „Cu foiță de aur, ca să nu facă domnii parlamentari alergie”

Descoperirea lui Mihaiu a stârnit imediat glume în rândul colegilor de cabinet.

„Evident, în cabinetul parlamentar au început glumele: «cu foiţă de aur, ca să nu facă domnii parlamentari alergie»”, a scris deputatul.

Totuși, răspunsul oficial primit de la Parlament l-a surprins și mai mult.

„Am întrebat la Parlament de ce costă aşa de mult, iar răspunsul a fost absolut şocant: cărţile de vizită chiar se fac cu foiţă de aur. De aia costă 310 lei setul, că sunt cu foiţă de aur”, a relatat el.

La final, Mihaiu a spus că nu intenționează să comande aceste cărți de vizită de lux și va rămâne la varianta electronică.

„Câteodată, realitatea bate gluma. Cred că rămân la cartea de vizită electronică”, a încheiat deputatul.

