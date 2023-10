Locuitori ai Cartierului Roșu din Amsterdam, antreprenori și lucrători sexuali protestează joi, 19 octombrie, împotriva mutării bordelurilor cu vitrine într-un centru erotic din afara orașului. Foto: ProfimediaResidents and Sex Workers Red Light District March Against Erotic Center, Amsterdam, Netherlands - 19 Oct 2023,Image: 815018588, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no