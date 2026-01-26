„Casa Albă” din Ploiești va fi reabilitată

Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Daniel Nanu, a discutat recent cu Ștefan Bâlici, președintele Ordinului Arhitecților din România, și cu arhitectul-șef al județului, Andreea Aluchi, cu privire la viitorul Palatului Administrativ din Ploiești, cunoscut drept „Casa Albă”.

Întâlnirea a avut ca scop inițierea unui concurs de soluții pentru reabilitarea clădirii, un simbol al arhitecturii moderniste cu influențe brutaliste, potrivit Gazetaph.ro. Conform oficialilor, proiectul va respecta valoarea arhitecturală a edificiului, evitând intervențiile standardizate care pot afecta identitatea construcțiilor din anii 60-70.

„Este important să evităm abordările superficiale și să promovăm soluții profesioniste care să conserve caracterul unic al clădirii”, a subliniat Virgiliu Daniel Nanu.

Care este istoria Palatului Administrativ din Prahova

Construit între 1968 și 1971, Palatul Administrativ din Ploiești a fost inaugurat oficial în martie 1971. Edificiul a fost proiectat să găzduiască principalele instituții administrative și politice județene, remarcându-se prin monumentalitatea stilului modernist socialist.

Proiectul a fost realizat sub coordonarea arhitectului Sever Nițu. Este considerat un exemplu reprezentativ de modernism socialist, remarcându-se prin monumentalitate și simetrie. Palatul Administrativ din Ploiești a fost numit și „Casa Albă”.

„Casa Albă” imită forma Coloanei Infinitului

Arhitectul Sever Nițu, coordonatorul proiectului, a integrat elemente unice în design, precum pilonii în formă de Y și colțurile inspirate de sculptura „Coloana Infinitului” a lui Brâncuși.

Interiorul clădirii reflectă aceeași măreție, având holuri spațioase, săli de ședințe decorate cu lambriuri din lemn și plafoane casetate. Palatul este situat în centrul orașului Ploiești, pe locul fostului Palat al Primăriei, demolat după cutremurul din 1977 și se numără printre obiectivele pe care ar trebui să le viziteze turiștii care ajung pe Valea Prahovei.

Ce presupune reabilitarea Palatului Administrativ din Ploiești

Palatul, care găzduiește în prezent Consiliul Județean Prahova și Prefectura Prahova, necesită o reabilitare funcțională și energetică, adaptată cerințelor actuale. Administrația județeană își propune să colaboreze cu experți din mediul academic și profesional pentru a îmbina respectul față de patrimoniu cu soluții moderne de sustenabilitate.

„Trebuie să oferim un exemplu de bună practică în reabilitarea clădirilor publice cu valoare culturală”, a adăugat președintele Consiliului Județean Prahova.

Presa locală informează că acest demers va contribui la conservarea unui simbol urban important, în timp ce va răspunde nevoilor de funcționalitate ale instituțiilor publice găzduite de „Casa Albă”.