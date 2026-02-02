O casă care vine sub formă de container

De exemplu, potrivit publicației de Blic, parte a Grupului Ringier, o casă tip container, comandată direct din China, poate deveni o locuință complet funcțională. Este vorba despre o casă modulară transportată ca un container maritim, care se asamblează la destinație. Interiorul include strictul necesar: living, bucătărie, baie și dormitor.

„ Am cumpărat o casă mică ieftină, construită dintr-un container maritim, din China… și este grozavă. Frumos și ieftin”, spun proprietarii într-un video postat pe Youtube, în care au arătat și cum arată viața în casă după un an.

Ei spun că locuința este bine izolată, uscată și surprinzător de confortabilă, iar după un an de utilizare nu au avut probleme majore. Prețul diferă în funcție de dimensiuni, configurație și costurile de transport, dar avantajul principal este achiziția direct de la producător, fără intermediari.

O astfel de casă cumpărată direct din China poate porni de la aproximativ 10.000–12.000 de euro, însă transportul, taxele vamale și adaptările locale pot dubla suma. În unele cazuri, prețul final ajunge la peste 20.000 de euro pentru o unitate complet funcțională. Chiar și așa, rămâne sub costul multor locuințe clasice.

Alternativa din România: container transformat în tiny house, în Hunedoara

Și în România există exemple similare. Un cuplu din Timișoara a transformat un container într-un tiny house amplasat în natură, în zona Buceș-Vulcan, județul Hunedoara. Proiectul a ajuns la aproximativ 30.000 de euro, incluzând:

containerul de locuit

amenajările interioare

terasele și mobilierul realizat manual

Tiny house-ul este înconjurat de o curte generoasă de 7.700 de metri pătrați, dotată cu loc de grătar, hamac și leagăn. În luna mai 2023, Beatrice și Cătălin au început să închirieze căsuța.

O soluție și mai ieftină: case modulare din România

Există și variante care merg și mai jos cu bugetul. Un antreprenor român a lansat un kit de casă modulară care pornește de la circa 3.000 de euro, pentru o construcție de bază, montată rapid, în doar două zile.

Este vorba despre locuințe ultra-eficiente, produse în România, cu costuri mici de întreținere și timp scurt de montaj. Acestea nu sunt din containere, dar răspund aceleiași nevoi: o casă accesibilă, rapid de ridicat. Costurile de întreținere sunt minime, încălzirea iarna nu depășește 100 de lei pe lună pentru modelul de bază, iar toate componentele kiturilor, inclusiv mortarul armat, elementele metalice și piesele de polistiren, se realizează la Brașov.

China vs România: ce aleg oamenii

Diferențele nu țin doar de preț, ci și de concept. În China vorbim despre producție de masă, la un preț mai mic la început, dar cu niște costuri mari de transport, în timp ce în România prețul este mai mare la start, dar adaptare locală implică mai puțină birocrație. Între aceste opțiuni, kituri modulare reprezintă varianta cea mai ieftină, dar cu spațiu și personalizare limitate.

Pentru unii, o casă tip container este soluția ideală. Pentru alții, un tiny house sau o construcție modulară locală e mai practică. Aceste exemple oferă însă o alternativă reală într-o piață imobiliară tot mai greu de accesat. Nu promit lux, dar oferă un acoperiș, costuri mai mici și flexibilitate.

