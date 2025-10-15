Kit de casă cu 3.000 de euro: românul care vrea să cucerească Europa cu locuințe ultra-eficiente

Un vis care a început din curiozitate

În urmă cu zece ani, Adrian Trăsnea a descoperit o idee care i-a schimbat viața: posibilitatea construirii unei case doar din panouri din polistiren.

„Mi s-a părut genială ideea! Dacă ar fi fost adevărat, o astfel de casă s-ar fi putut construi în fabrică cu o productivitate fantastică – câteva pe zi – s-ar instala la faţa locului într-o singură zi, ar costa până la a zecea parte din preţul unei case clasice şi ar avea un cost cu încălzirea neglijabil”, povestește antreprenorul.

La acea vreme, Trăsnea deținea deja o fabrică de polistiren, dar, deși știa totul despre material, era sceptic în privința siguranței unei astfel de construcții. Totuși, dorința de a testa ideea l-a împins să înceapă un proces de cercetare și experimentare intens.

Zeci de teste și prima casă construită

„Am început să mă informez, să fac proiecte, să fac calcule şi, mai ales, muuulte teste. Am tot schimbat densitatea, grosimea, furnizorii materialului, forma, mărimea, deschiderea, proporţiile, suprafaţa construcţiei. De câte ori făceam o probă nouă şi mă urcam pe o astfel de construcţie, mă gândeam puţin, păstrând proporţiile evident, la invenţiile care şi-au omorât inventatorii”, povestește el.

După nenumărate încercări, a descoperit că o casă din polistiren se poate autosusține. Prima casă Eco Dome a fost ridicată la Brașov, iar pentru a demonstra rezistența structurii, antreprenorul a așezat o mașină pe acoperiș cu ajutorul unei macarale.

Antreprenorul a pus o mașină pe construcție ca să-i testeze rezistența – Foto: facebook/Eco-Dome

Case din polistiren, montate în două zile

După ce a depășit provocările tehnice, Adrian Trăsnea a început comercializarea produselor.

Prețul unei construcții Eco Dome pornește de la 2.950 euro pentru kitul „la roșu” al unei case de 26,6 mp.

„În 1-2 zile casa este montată, iar apoi este gata «la alb» în 2 săptămâni”, explică fondatorul.

Costurile de întreținere sunt minime, încălzirea iarna nu depășește 100 de lei pe lună pentru modelul de bază.

O investiție de 1,5 milioane lei și o fabrică lângă Brașov

Pentru a susține producția, antreprenorul a investit 1.500.000 lei în echipamente și în unitatea de fabricație.

„Pentru a avea o productivitate sporită şi un preţ competitiv, astfel de kituri pentru case trebuie realizate prin metoda injecţiei în matriţe. Însă fiind piese de dimensiuni foarte mari (1,2 x 1,2 m), maşinile de injecţie şi matriţele sunt imense. Au fost livrate în două containere – fiecare cât un vagon de tren. Automat, şi preţul acestora este pe măsură”, explică Adrian Trăsnea.

Investiția a fost finanțată din resurse proprii, fonduri PNDR și credit bancar.

În fabrica de lângă Brașov se realizează toate componentele kiturilor, inclusiv mortarul armat, elementele metalice și piesele de polistiren.

Case modulare, personalizabile și eficiente

Modelul de bază este o construcție în formă de dom, cu un diametru de 5,5 metri și o suprafață de 26,6 mp. Pentru o suprafață mai mare, se pot adăuga segmente modulare.

„Dacă cineva doreşte o formă care să nu fie „tip vagon”, se pot îmbina câte două segmente la unghi de 90 grade şi rezultă astfel o formă de L, U, H sau cruce. Sau se poate face o unitate centrală tip dom care să fie conectată cu alte domuri, ca nişte sateliţi”, spune Trăsnea.

Printre clienții vizați se numără antreprenorii din turism, persoanele care doresc locuințe alternative și ONG-urile care oferă adăposturi sociale.

Visul de a construi o multinațională românească

Planurile lui Adrian Trăsnea nu se opresc la granițele țării.

„Vreau ca în câţiva ani să am reprezentanţe în toată Europa. Nu vreau să mă limitez doar la România. Piaţa europeană este de câteva zeci de ori mai mare. Şi cum suntem singura firmă din Europa care produce acest tip de case, de ce să n-o facem?!”, afirmă el.

Pentru extinderea internațională, antreprenorul caută un partener strategic.

„Nu le ştiu pe toate şi nu le pot face pe toate de unul singur. Dacă sunt mulţi care pot spune: «eu lucrez la o multinaţională», eu aş vrea să pot spune că «am o multinaţională care a plecat din România!»”, concluzionează fondatorul Eco Dome.