Racheta a vizat „Casa de Cultură recent renovată” din Lozova, a scris Volodimir Zelenski, într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

În imaginile făcute publice de Zelenski cu momentul atacului, se vede cum clădirea este învăluită de un fum gros după ce a fost bombardată, chiar în apropierea ansamblurilor rezidențiale și a mașinilor care treceau pe stradă.

„Ocupanții au identificat cultura, educația și umanitatea drept dușmanii lor. Și acum nu fac economie de rachete sau bombe”, a spus Zelenski.

Șeful centrului medical de urgență local, Viktor Zabashta, a spus că cel puțin șapte persoane, inclusiv un copil de 11 ani, au fost rănite în atacul cu rachetă.

‼️‼️Today in the middle of the working day, during the session of the city council in Lozova in Kharkiv region, a russian missile hit the recently restored a House of culture. 7 people were injured, the youngest is 11 years old… pic.twitter.com/84I5AXc7I4