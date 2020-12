Printre cei care au lansat o campanie de strângere de fonduri pentru cumpărarea casei din Northmoor Road şi trasformarea ei în centru literar se numără actorii Ian McKellen, care a interpretat rolul Gandalf în „The Lord of the Rings” şi „The Hobbit”, şi Martin Freeman, Bilbo din filmele „The Hobbit”.

Campania are la dispoziţie trei luni pentru a strânge aproape 6 milioane de dolari pentru a cumpăra casa și a o transforma într-un centru literar înainte de a fi introdusă pe piață.

Julia Golding, scriitoarea care conduce proiectul Project Northmoor, a comparat provocarea cu periculoasa călătorie a două dintre cele mai îndrăgite personaje ale lui Tolkien, Frodo şi Sam.

Tolkien și familia sa s-au mutat în casă din Oxford în 1930 și au locuit acolo timp de 17 ani, în timp ce el era profesor de anglosaxon la universitate. Acolo a scris The Hobbit, un roman care a început ca o poveste de culcare pentru copiii săi și l-a urmat cu The Lord of the Rings.

Dacă proiectul nu va reuși să fie finanțat integral, organizatorii spun că banii strânși vor fi folosiți pentru a îndeplini obiectivele caritabile de promovare a operelor lui Tolkien, inclusiv stabilirea de cursuri și evenimente despre autor pentru a „inspira generațiile viitoare de scriitori și artiști în fantezie și alte genuri”.

